Дарницький районний суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука.

Адвока[кат] Стуса: що означає це рішення для нас?

Судове рішення по Стусу "іменем України" – це не зовсім рішення. Це вирок. Усьому суспільству і кожному з нас.

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За імітацію державної національної політики, цінностей, освіти останні 30 років. За страшні моральні компроміси й інтелектуалізацію скотства. За змову політичних гравців "дати дожити замовнику вбивства Гії", яку ми проковтнули. За готовність до примирення з ворогами держави. За білі пальто. За повернення людей Януковича у владу. І ще багато за що.

Сьогоднішній вирок суду був сформований набагато раніше, у пророцтві Євгена Сверстюка у 60-х, сьогодні хочеться його процитувати: