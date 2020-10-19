До переведення в Київ Марина Заставенко працювала в Червоногвардійському районному суді Макіївки Донецької області.

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В 2016 році до Вищої кваліфкомісії суддів зверталась СБУ, яка вказувала на те, що у судді є майно на тимчасово окупованих територіях, вона систематично їздить туди-сюди. При цьому, суддя тривалий час не здійснювала правосуддя, бо перебувала саме на неконтрольованих Україною територіях.

ВККС спочатку відкрила дисципінарну справу, але потім відмовилась звільняти суддю Заставенко.

Навряд чи український суддя спокійно може кататись в "ДНР", не отримуючи для себе гарантії безпеки "з того боку". Особливо зважаючи на те, як активно росіяни поповнювали обмінний фонд. Саме тому СБУ писала скарги на таких суддів до ВККС.

Але більшість суддів врешті залишились в системі. Вони продовжують час від час відвідувати родичів і майно на окупованих територіях, і потім повертаються і ухвалюють рішення щодо українських військовослужбовців або судять авторів, які мають сміливість називати Медведчука Медведчуком.

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Думаю, наступний тираж книжки "Справа Стуса" треба доповнити новим розділом про суд над самою книжкою, обов'язково згадавши в ньому суддю Заставенко і її донецькі зв'язки.

Авторка: Галина Чижик, експертка Центру протидії корупції