Дарницький суд Києва своїм рішення заборонив поширювати книгу Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса. Чому це ще не кінець?

Медведчуку правда очі ріже

Віктор Медведчук був адвокатом Василя Стуса на судовому процесі в 1980 році. Сам Стус протестував проти цього призначення, але не зміг домогтися заміни захисника. У виступі перед судом Медведчук заявив, що всі злочини підсудного заслуговують покарання.

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Василя Стуса звинувачували в антирадянській агітації і пропаганді.

Радянська влада засудила поета до 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Фактично, Медведчук зробив все, щоб Василь Стус потрапив за ґрати.

Про ці, а також інші факти написав Вахтанг Кіпіані у книзі "Справа Василя Стуса". Але куму Путіна правда очі ріже. І сьогодні Дарницький районний суд заборонив поширення книги в будь-якій формі і на будь-якій території.

Наші районні суди вміють приймати найодіозніші рішення. Але вони матимуть зворотній ефект: сьогодні про це вже написали десятки ЗМІ. Давайте далі поширювати цю інформацію, допоможемо вчинкам кума Путіна стати ще більш відомими.

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Вахтанг Кіпіані, тримайтеся, треба домогтися справедливості при апеляції.