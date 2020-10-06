Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. На зустрічі він заявив, що зробив щеплення російською вакциною від коронавірусу.

Зустріч Путіна та Медведчука проходить в Ново-Огарьово, повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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На ній представник ОПЗЖ – Віктор Медведчук – розповів, що він, його син та дружина зробили щеплення російською вакциною від COVID-19.

Крім того, політик звернувся до російського лідера з проханням постачати цю вакцину в Україну. На це президент країни-окупанта відповів, що для цього потрібно домовитися з владою України. Росія начебто готова до співпраці.

Що відомо про російські вакцини від коронавірусу