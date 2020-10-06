Медведчук зустрівся з Путіним і заявив, що зробив щеплення російською вакциною від COVID-19
Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. На зустрічі він заявив, що зробив щеплення російською вакциною від коронавірусу.
Зустріч Путіна та Медведчука проходить в Ново-Огарьово, повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.
Читайте також У Росії запатентували другу вакцину проти коронавірусу "ЕпіВакКорона"
На ній представник ОПЗЖ – Віктор Медведчук – розповів, що він, його син та дружина зробили щеплення російською вакциною від COVID-19.
Крім того, політик звернувся до російського лідера з проханням постачати цю вакцину в Україну. На це президент країни-окупанта відповів, що для цього потрібно домовитися з владою України. Росія начебто готова до співпраці.
Що відомо про російські вакцини від коронавірусу
- Їх є дві. Про реєстрацію першої Путін заявив 11 серпня. Український МОЗ тоді наголошував, що обмежені дані про хід клінічних випробувань і дотримання вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною та безпечною.
- Іноземні експерти висловили стурбованість щодо прискорених темпів випробувань вакцини в Росії.
- У ВООЗ переконані, що допуск російської вакцини за наявними результатами великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці.
- Крім того, нещодавно у РФ запатентували і другу вакцину проти коронавірусу – "ЕпіВакКорона".