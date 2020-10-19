У голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука зухвало прокоментували рішення видавництва VIVAT подавати на апеляцію щодо заборони тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Напередодні суд зобов'язав вилучити з твору деякі уривки про Медведчука.

Що кажуть у Медведчука

Суд задовольнив позов саме у тій частині, яка була важливою для Медведчука. Про це заявив прессекретар голови політради ОПЗЖ Олег Бабанін, повідомляє Hromadske.

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За словами Бабаніна, висловлювання, яких стосується позов, були брехливими. Крім того, прессекретар стверджує, що Кіпіані не перший раз виконує замовлення щодо Медведчука.

Кіпіані програв один суд, а ми йому дамо можливість програти ще один,

– переконує Бабанін.

Що каже Кіпіані

Автор книги у відеозверненні зазначив, що Медведчук подав до суду не на нього, а на рух опору в Радянському Союзі.

Він в кращих традиціях радянського КГБізму таврує не тільки книгу, в якій про нього щось написано, він підважує сам рух опору, відчайдушність, сміливість і гідність людей,

– наголосив Кіпіані.

За словами журналіста, Медведчук подає до суду на джерело, через яке суд дізнався, що Стуса було засуджено.

Яке рішення прийняв суд щодо справи про книгу Кіпіані

19 жовтня Дарницький райсуд заборонив розповсюдження тиражу книги "Справа Василя Стуса". Крім того, суд зобов'язав видавництво VIVAT вилучити деякі уривки з книги, де згадується Медведчук. Наприклад:

"Чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук";

"Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання";

Якщо ж видавництво видалить ці фрагменти, то книгу можна буде продавати. Однак у VIVAT не згодні з рішенням суду та подаватимуть на апеляцію.

Справа Медведчука проти Кіпіані: що відомо