На житловий будинок у штаті Халіско на заході Мексики напали невідомі з гранатами. У результаті шестеро людей загинули, ще двоє отримали важкі поранення.

Напад на будинок у Мексиці: що відомо

Інцидент трапився 9 жовтня у районі Тонала, що в штаті Халіско на заході Мексики, повідомляє Noticias MVS.

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Невідомі злочинці напали на житловий будинок. При атаці вони використовували гранати, детонація яких, ймовірно, призвела до підриву газового балона в будівлі.

А це спровокувало пожежу.

У результаті шестеро людей загинули, ще двоє отримали важкі поранення.

Співробітники прокуратури, які прибули на місце злочину, виявили в будинку

приблизно 200 гільз від боєприпасів, що використовуються в автоматичній зброї;

п’ять гранат;

кругленьку суму готівкою.

Відповідно до основної версії слідства, причиною смертельного конфлікту могли бути суперечності щодо продажу земельних ділянок.



У Мексиці з гранатами напали на будинок: багато жертв / Фото Noticias MVS

Інцидент трапився у штабі Халіско: дивіться карту

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