Науковцям Національного інституту антропології та історії Мексики виявили важливу знахідку. Під центром столиці країни, Мехіко, вони знайшли нові частини легендарної вежі ацтеків.

Ймовірно, що виявлені 119 черепів – це фасад та східна частина старовинної споруди, про це повідомили на урядовому порталі Мексики.

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Вежу з черепів, яка називається Вей Цомпатлі, виявили у 2015 році під час реставрації однієї з будівель в центрі Мехіко. Раніше про неї лише згадували у легендах та історичних хроніках.

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Arqueólogos localizan el costado este y la fachada externa de la torre de cráneos del Huei Tzompantli de Tenochtitlan; en la sección este de la torre se han visualizado, superficialmente, 119 cráneos humanos que se suman a los 484 identificados anteriormente. pic.twitter.com/B6FixWUQlO — INAHmx (@INAHmx) December 11, 2020

Спочатку археологи вважали, що знайдені черепи належать ворогам ацтеків. Згодом у вежі виявили ще й рештки кісток дітей та і жінок. Тому вчені припустили, що споруда була жертовником у святилищі ацтекського бога.

Можливо, частина з них були воїнами і їх захопили, аби принести у жертву. Ми знаємо, що вони стали частиною сакральної жертви, дарами богам або навіть символами богів,

– зазначив Рауль Баррера, археолог.

Раніше вченим вдалося з'ясувати встановили, що загадкову вежу спорудили приблизно у 1486 – 1503 роках. Її вважають однією з найдивовижніших археологічних знахідок у Мексиці.

Нові частини вежі з черепів у Мехіко: дивіться відео INAH TV