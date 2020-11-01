Минулого тижня люди дуже охоче жартували у мережі. Виборчі коти просили в Андрія Пальчевського вибачення за те, що "все програли". Доки у далекій Скандинавії Тор лякав ворогів молотом, український супергерой Олег Ляшко у новому кліпі схопився за вила. У країнах Європи перевели годинники, і люди хвилюються, де тепер їх шукати.

Найвеселіші моменти, звичайно ж, знайшли свою інтерпритацію у мемах. Над чим сміялися українці з 25 жовтня до 1 листопада читайте у матеріалі 24 каналу.

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Місцеві вибори 2020 – пам'ятаємо і (не) сумуємо

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Однак у серці інтернет-користувачів вони залишаться назавжди. Хоча б тому, що над виборчими мемами досі можна сміятися. А ви вже бачили, що тепер легендарні коти кличуть вже не Наталку, а Кернеса?

Добірка жартів про місцеві вибори



Пальчевський і виборчі коти / Світлина AnnaCat



"Гра престолів" української політики / Світлина Марини Висоцької

#Вибори Як українці реагують на результати місцевих виборів 2020 pic.twitter.com/KEoX1Uq9QM — Andrii NiukinSlavaUkraini (@niukin) October 25, 2020

Олег Ляшко – суперзірка

За декілька днів до виборів Олег Ляшко випустив кліп на пісню "Не відступай". Відео вже набрало понад пів мільйона переглядів на ютубі. Наразі важко судити, чи стане Ляшко новою зіркою української музики, але світ мемів він вже підкорив!

У кліпі Ляшко приміряв образ супергероя. От тільки замість суперсили у нього – вила. Добре, що політик хоча б не знехтував стереотипом, що всі герої носять плащі, й обмотався червоною шторою.



Україна отримала свого супергероя / Фото з телеграм-каналу Голобуцького

Користувачі мережі навіть уявили, як може виглядати афіша для майбутнього концерту Ляшка. Бо політика політикою, але ж шоу неодмінно має тривати. А ви б відвідали "Ляшко-фест?".



Ляшко та його шоу / Фото з телеграм-каналу Голобуцького

Дехто навіть порівнює творчість Ляшка з репертуаром співочого ректора Михайла Поплавського. У мережі жартують, що їхня колаборація "підірвала б інтернет".

Життя – непередбачуване, і можливо, ці Каньє Вест та Джей Зі української політики одного разу таки запишуть спільний трек.

Співочі Ляшко та Поплавський / Світлина MaryMar

Дивилися фільм з Бредлі Купером та Леді Ґаґою "Зірка народилася?". Якщо ні – то й не дивіться. Адже в Україні народилася своя зірка. Принаймні, афіші для майбутнього фільму вже готові.



Як могла б виглядати афіша до фільму про Ляшка / Світлина MaryMar

Куди перевели годинник

У ніч на 25 жовтня у багатьох країнах Європи годинники перевели на зимовий час. Думки у мережі розділилися. Одні люди вважають, що це добре, адже нарешті можна вранці довше поспати. Інші ж – не можуть збагнути, навіщо взагалі було переводити кудись годинник, і якщо вже перевели, то де тепер його шукати?

кіт прийшов о 5:50 будити. і як йому пояснити, що годинник перевели? — Нестерпний котик (@NesterpnyjKotyk) October 25, 2020

Людей цікавить, куди перевели годинник / Світлина Abrikosova

Міністерка торгівлі і промисловості Норвегії Іселін Нібе навіть вибачилася перед співгромадянами за те, що у країні переходять на зимовий час. За словами політикині, через це жахливий 2020 рік триватиме на годину довше.

Як міністерка часу, я глибоко шкодую, що 2020 триватиме на годину довше. Цей рік вже став значним випробуванням для багатьох,

– заявила Нібе.

Жителів Норвегії такий жарт, звичайно ж, розвеселив. Адже усі дорослі люди чудово розуміють: переведення годинника не додає рокові годин.



Цей рік став випробовуванням навіть для котиків / Світлина "Баби і кота"