21 жовтня 2020 року підписано Меморандум між Запорізькою облдержадміністрацією та ПАТ "Запоріжсталь" щодо спільних зобов'язань у сфері охорони довкілля.

Під документом, який ознаменує старт співпраці обласної влади та великого бізнесу в інтересах екологічної безпеки регіону, свої підписи поставили голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін і Генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Мета Меморандуму, як і нової обласної екологічної програми, – зробити Запорізький регіон екологічно безпечним і комфортним. Ці документи – прикладна дорожня карта, яка містить конкретні рішення для поліпшення стану довкілля в Запорізькій області. "Запоріжсталь" показав іншим підприємствам приклад відповідального соціально орієнтованого бізнесу, і на таку ж прозору і конструктивну позиції громадськість чекає від кожного підприємства на промисловому майданчику Запоріжжя,

– наголосив керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін.

Згідно з Меморандумом, програма заходів містить десять екологічно орієнтованих рішень для виробництва "Запоріжсталі". Деякі з них комбінат вже виконує: зокрема "Запоріжсталь" розпочав будівництво додаткових аспіраційних систем очищення газів, що відходять від місць вивантаження агломерату з хвостових частин агломашин. Отримає продовження і проєкт по ремоторизації локомотивів підприємства. У доменному цеху "Запоріжсталь" реконструює аспірації ДП № 2 і 4, виконає капітальний ремонт ДП № 5 і реконструкцію аспірації домни. У планах – реконструкція печей сталеплавильного цеху, яка передбачає будівництво нового сталеплавильного агрегату, реконструкцію наявного і поступове виведення з експлуатації мартенівських печей.

Реалізація всіх цих рішень в горизонті 2020–2027 рр. дозволить скоротити викиди пилу та окису азоту на 20%.

Вирішення питань, пов'язаних з екологічною ситуацією в регіоні, є важливим для всіх нас. "Запоріжсталь" тривалий час системно веде комплексну роботу щодо зниження впливу на довкілля. Меморандумом, в якому вказані конкретні екологічні заходи комбінату, ми закріпили намір продовжувати екологічну модернізацію виробництва і готовність інвестувати в поліпшення стану довкілля в Запорізькому регіоні,

– підкреслив Олександр Мироненко на підписанні Меморандуму.

Окрім того, Віталій Боговін підкреслив, що на підписанні зазначеного Меморандуму робота у напрямку поліпшення екологічної ситуації в Запорізькій області припинятись не буде.

"Я особисто відвідаю кожне підприємство, що взяло участь в засіданнях круглого столу, і перевірю стан очисних споруд. Разом із жителями міста ми будемо вимагати чітку і зрозумілу покрокову програму дій по зменшенню викидів в атмосферу!", – наголосив очільник Запорізької ОДА.