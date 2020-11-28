У День пам’яті жертв Голодомору, 28 листопада, в Харкові спалахнули сутички між активістами патріотичних організацій, зокрема Нацкорпусу, та невідомими. Інцидент трапився біля Меморіального комплексу жертвам Голодомору поруч із окружною дорогою.

Докладніше про сутички на Меморіалі жертвам Голодомору в Харкові

Про сутички заявили самі патріоти. Також вони виклали відповідне відео. Про це повідомляє Kharkiv Today.

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Акція Нацкорпусу на Меморіалі жертвам Голодомору в Харкові та сутички: дивіться відео

Крім того, у Нацкорпусі розповіли, що сутички спровокували люди, які охороняють назву "Фельдман екопарк" (літери встановлено поруч із Меморіальним комплексом). Конфлікт стався після того, як націоналісти вирішили встановити щити, які будуть нагадувати про Голодомор. Але їм намагалися завадити це зробити 50 "спортсменів, які охороняли паркан та букви".

Сутички біля Меморіалу пам'яті жертв Голодомору в Харкові: відео

Тема Голодомору та пам'яті про цю страшну трагедію є дуже чутливою сьогодні. На Харківщині немає поховань і Меморіал пам'яті жертв Голодомору – поки єдине упорядковане місце пам'яті в області,

– наголосили в Нацкорпусі.

Зрештою патріотам усе ж вдалося встановити банери з написом "Голодомор" і "Ми пам'ятаємо" прізвищами організаторів геноциду. Також вони запалили фаєри.

Нацкопус провів акцію на Меморіалі жертвам Голодомору / Фото з соцмереж

На місці інциденту працювали правоохоронці. У поліції Харківської області зазначили, що заходи вшанування пам'яті жертв Голодомору в регіоні пройшли без порушень правопорядку.

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Завершення акції Нацкорпусу до Дня пам'яті жертв Голодоморів: дивіться відео

Коротко про Голодомори в Україні

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921 – 1923, 1932 – 1933 і голод 1946-1947 років.

і голод років. Наймасштабнішим був Голод 1932 – 1933 років – саме його нині називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом.

– саме його нині називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом. Українські селяни стали наступними жертвами тодішньої влади після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва.

Масовому голоду в Україні передувала низка подій. Мовиться передусім про укази щодо покарання за невиконання планів заготівлі зерна та розгром куркульських груп.

Терор голодом, що тривав в Україні у 1932 – 33 роках протягом 22-х місяців, забрав життя майже 4 мільйонів людей.

У СРСР ця тема була тривалий час забороненою. А 80-х років минулого століття її почали досліджувати.

Нині в Україні, відповідно до закону від 2006 року "Про Голодомор", голод 1932 – 1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу , а його "публічне заперечення… визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним".

, а його "публічне заперечення… визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним". Крім того, постановою Апеляційного суду Києва від 13 січня 2010 року радянських очільників – Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубаря, Менделя Хатаєвича – визнано винними в організації Голодомору в Україні .

. 7 грудня 2016 року українські парламентарі закликали й інші держави визнати Голодомор геноцидом українського народу. Наразі це зробили 17 держав.

Ще 10 країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства. Водночас Голодомор 1932 – 1933 років в Україні було визнано актом геноциду на регіональному та муніципальному рівні у 8 країнах.

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