Прессекретарка президента Юлія Мендель 15 жовтня виграла апеляцію щодо справи про хабар за дисертацію у КНУ імені Тараса Шевченка. Суд відмовив у позові колишньому науковому керівнику Мендель, який, ймовірно, вимагав у неї хабар.

Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію Мендель, скасувавши рішення міського суду від 1 квітня 2019 року. Засідання відбувалось у режимі відеоконференції, повідомляє "Радіо Свобода".

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Відповідно суд не задовольнив позов викладача університету Шевченка Юрія Коваліва про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди.

До слова, постанова суду набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів.

Справа Мендель: що відомо

У січні 2016 року в американському виданні Politico Мендель опублікувала статтю "Як продаються дипломи в українських університетах".

Мендель звинувачувала свого колишнього наукового керівника Коваліва у тому, що у 2012 році під час захисту докторської дисертації той не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок хабар у розмірі 200 доларів. Однак жінка не вказала у статті прізвище наукового керівника.

Проте Ковалів подав до суду на Мендель. У квітні 2019 року суд ухвалив рішення, що позов підлягає частковому задоволенню.

У липні 2019 року Мендель подала на апеляцію.