Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький цього тижня двічі був в Офісі Президента. Однак суддя не почув стурбованості президента Володимира Зеленського щодо рішення про антикорупційний закон. Такою заявою речниця президента Юлія Мендель прокоментувала слова Тупицького про те, що він нібито не зустрічався із Зеленським.

Що сказала Мендель

Маніпулятивні заяви глави Тупицького не допомагають ліквідувати небезпеку, яку спричинило рішення КСУ. Про це Мендель заявила у коментарі Інтерфакс-Україна.

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На жаль, він (глава КСУ – 24 канал) не почув заклопотаності президента і суспільства у зв'язку з рішенням по антикорупційному законодавству. Маніпуляційні заяви, викликані очевидним обуренням насамперед українців, які зараз стоять під Конституційним Судом, не приносять ніяких рішень і не виправляють тих загроз, які створив КС національній безпеці України,

– наголосила речниця президента.

Зверніть увагу! 30 жовтня вранці Мендель вперше заявила про те, що Зеленський спілкувався з Тупицьким після прийняття судом скандального рішення. Однак глава КСУ переконував, що жодної зустрічі не було. Після заперечень Тупицького Мендель знову наголосила, що зустріч таки була, їх було навіть дві.

Що сказав Тупицький

Голова КСУ розповів, що мав призначену зустріч з президентом Зеленським, однак вона так і не відбулася.

Тупицький нібито планував розмовляти з президентом від імені суддів.

Темою діалогу мало стати питання тиску на суддів КСУ зі сторони деяких українських посадовців через "розгляд системи антикорупційних органів".

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