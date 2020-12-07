У Боснії та Герцеговині Абдуллах Ільязовіч став наймолодшим і, схоже, "найчеснішим" обраним депутатом Ради округу Брчко. Щоправда, минуле у цього чоловіка сумнівне – 3 роки тому його звинуватили у торгівлі наркотиками.

На виборах Ільязовіч здобув 801 (31,86%) голос. Це дозволило йому перемогти у голосуванні та стати депутатом, пише Bljesak.Info.

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Особливу увагу цей кандидат привернув до себе після того, як у соцмережах нагадали, що близько 3 років тому Ільязовіча засудили за торгівлю наркотиками. Зрештою, він сам не став це заперечувати. Ба більше – завдяки кримінальному минулому придумав собі оригінальний слоган:

У мене грам завжди був грамом. Повага понад усе.

Абдуллах Ільязовіч балотувався від партії "Народ і справедливість" та був під 4 номером у її списку. Йому всього 25 років.



Абдуллах Ільязовіч балотувався від партії "Народ і справедливість" / Фото onlytechno.net

"Знаю, що я потрапив у ситуацію, і від цього не втекти. Я вірю, що зможу показати, що людина, коли навколо неї справжні люди, зможе зробити щось, що було немислимо ще 3 роки тому", – прокоментував своє минуле та плани на майбутнє новообраний депутат.