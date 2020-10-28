Історичний екскурс в біографії видатних особистостей показує, що зірковий ментор для них скоріше правило, ніж виключення. Ось лише кілька прикладів.

На фото судові клерки, що в різні роки працювали на легендарну суддю Верховного суду США Рут Гінзбург, чекають на прибуття труни, щоб вшанувати її пам'ять. Судовий клерк судді Верховного суду США – не звичайний адміністративний помічник.



Судові клерки покійної судді Верховного суду США Рут Гінзбург / Фото NPR

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На цю посаду зазвичай відбирають молодих юристів, що займаються дослідженням юридичних прецедентів і допомагають судді готувати рішення. Суддя ж виступає їх ментором і наставником.

Обрання судовим клерком судді Верховного суду США – найпрестижніша відзнака для молодого юриста чи юристки. У кожного судді одночасно працює лише чотири судових клерка. Навантаження на них настільки велике, що за традицією вони займають посаду лише рік – більше таку роботу витримати складно. Але боротьба за ці місця між найкращими молодими юристами країни йде шалена – вважається, що менторство судді Верховного суду відкриває всі кар'єрні двері. Юридичні компанії пропонують таким клеркам 400 000 доларів бонусу на старті роботи. Якщо поглянути на біографії колишніх судових клерків Верховного суду, то їх легко зрозуміти – серед випускників програми численні судді Верховного суду США та партнери провідних юридичних компаній.

Чому ментор потрібен кожному?

А що сама Рут Гінзбург? Виявляється, її викладачем в Корнелльському університеті був знаменитий письменник Володимир Набоков. Який, за словами Гінзбург, "змінив те, як я читала і як я писала".

Історичний екскурс в біографії видатних особистостей показує, що зірковий ментор для них скоріше правило, ніж виключення. Ось лише кілька прикладів.

Науковим керівником в університеті і ментором Джорджа Сороса був великий філософ, автор знакової книги "Відкрите суспільство та його вороги" Карл Поппер. Той самий Поппер, ідея якого про фальсифікаціонізм лежить в основі сучасної науки.

Воррен Баффет є другом і наставником Біла Гейтса. За словами Гейтса Баффет навчив його максимально ефективно використовувати свій час і порадив книгу, що стала улюбленою бізнес книгою Біла – "Business Adventures" Джона Брукса.

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Ну і звичайно не можна не згадати найбільш відомий ланцюжок менторів і їх учнів в історії. Видатний філософ Сократ був вчителем Платона. Платон – вчителем Аристотеля. А Аристотель, в свою чергу, був вчителем Олександра Македонського.

Якщо у вас все ще немає ментора, самий час подумати над тим, як це виправити