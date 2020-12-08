У Білгород-Дністровському, що на Одещині, нещодавно обрали нового мера – Віталія Граждана з ОПЗЖ. Після приходу в новий кабінет він хотів встановити систему охоронної сигналізації, але натомість знайшов приховані камери.

Пристрої для запису вмонтували в датчики пожежної сигналізації, розповів Віталій Граждан на своїй сторінці у фейсбуці.

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Всього ми виявили 3 камери – 2 в моєму кабінеті й ще 1 – у приймальні. Ми оперативно викликали наряд поліції для фіксації правопорушення,

– повідомив міський голова.

Він підкреслив, що ще варто дізнатися, коли саме в кабінеті встановили камери. У такий спосіб можна буде дізнатися, за ким саме мали намір стежити – за новим мером чи його попередником.

"Звертаюся персонально до тих, хто був такий дурний, що подумав, буцімто я не перевірю свій кабінет на наявність прихованих засобів. Хочу вас розчарувати: ваша операція в будь-якому разі увінчалася б провалом", – заявив Віталій Граждан.

Приховані камери знайшли в кабінеті мера Білгород-Дністровського: дивіться фото