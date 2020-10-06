Міський голова Бішкека Азіз Суракматов 6 жовтня подав у відставку за власним бажанням. Напередодні у Киргизтані спалахнули протести.

Рішення про відставку мера має прийняти представницький орган місцевого самоврядування. Прессекретарка мера Гуля Алмамбетова опублікувала фото заяви у фейсбуці. До речі Протести в Киргизстані: мітингувальники захопили резиденцію президента – фото Також з посади вирішили піти очільники Іссик-Кульської, Наринської і Таласської областей. До слова, раніше учасники протесту захопили приміщення мерії столиці. Кабінет Суракматова тоді зайняв "народний" мер Жоошбек Коєналієв. Протести у Киргизтані: що треба знати У Киргистані 4 жовтня відбулись парламентські вибори. До парламенту потрапили переважно провладні партії. Тож не згодні із результатами виборів люди вийшли на масові протести.

Потім між мітингувальниками та силовиками спалахнули заворушення. У результаті щонайменше 1 людина загинула, ще сотні – поранені.

У країні проведуть нові вибори.

Заява мера Бішкека про відставку / Фото Гулі Алмамбетової