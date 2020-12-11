Мер Черкас Анатолій Бондаренко вибачився перед президентом Володимиром Зеленським. Він наголосив, що у період пандемії коронавірусу слід забути про старі чвари. Мовиться про скандал навесні, коли черкаський міський голова, попри рішення уряду, відмовлявся запроваджувати карантин у місті. А опісля ще й на Зеленського подав до суду.

Деталі заяви Бондаренка

Мер Черкас передусім звернувся до депутатів міськради. Він наголосив, що слід забути про всі передвиборчі чвари та вибори загалом. Оскільки потрібно об’єднатися та працювати на благо Черкас і України. Таку заяву Бондаренко зробив у відеозверненні, яке опублікував у фейсбуці.

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Сьогодні ми повинні забути про все. Скажу відверто так: чому ми в команду взяли представника пропрезидентської партії. Тому що ми повинні забути про протистояння між міським головою і президентом. Як міський голова я хотів би повибачатися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста,

– наголосив Бондаренко.

За його словами, він хоча і є гарячою, але щирою людиною, яка "завжди буде пліч-о-пліч стояти з патріотами, які захищатимуть нашу країну".

"Пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно. Наше завдання – спільно працювати на Україну", – констатував він.

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