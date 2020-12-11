Я – гаряча людина: мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським
Мер Черкас Анатолій Бондаренко вибачився перед президентом Володимиром Зеленським. Він наголосив, що у період пандемії коронавірусу слід забути про старі чвари. Мовиться про скандал навесні, коли черкаський міський голова, попри рішення уряду, відмовлявся запроваджувати карантин у місті. А опісля ще й на Зеленського подав до суду.
Деталі заяви Бондаренка
Мер Черкас передусім звернувся до депутатів міськради. Він наголосив, що слід забути про всі передвиборчі чвари та вибори загалом. Оскільки потрібно об’єднатися та працювати на благо Черкас і України. Таку заяву Бондаренко зробив у відеозверненні, яке опублікував у фейсбуці.
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Сьогодні ми повинні забути про все. Скажу відверто так: чому ми в команду взяли представника пропрезидентської партії. Тому що ми повинні забути про протистояння між міським головою і президентом. Як міський голова я хотів би повибачатися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста,
– наголосив Бондаренко.
За його словами, він хоча і є гарячою, але щирою людиною, яка "завжди буде пліч-о-пліч стояти з патріотами, які захищатимуть нашу країну".
"Пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно. Наше завдання – спільно працювати на Україну", – констатував він.
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Вибачення Бондаренка перед Зеленським: дивіться відео
Головне про конфлікт між Зеленським і Бондаренком
- 2 травня у Черкасах міська влада зняла карантинні обмеження, зокрема на пересування у громадському транспорті для всіх громадян, що працюють.
- Через це Зеленський і голова МВС Арсен Аваков пригрозили Бондаренку юридичними наслідками. А Нацполіція відкрила провадження щодо порушення санітарних правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним і іншим інфекційним хворобам.
- На 4 число Бондаренка викликали на допит. Згодом він звернувся до Зеленського з заявою, що "Черкаси будуть чинити опір".
- 7 травня Черкаський окружний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету міськради щодо послаблення карантинних обмежень в місті.
- 20 травня на пресконференції Володимир Зеленський розповів про ставлення до мера Черкас Анатолія Бондаренка через ситуацію з карантином. Президент заявив, що з такими бандитами не сяде за один стіл". Адже проти Бондаренка відкрили безліч кримінальних справ.
- Опісля мер Черкас опублікував відповідь очільнику держави щодо 19 кримінальних проваджень проти нього. Він наголосив, що їх порушували за його політичну діяльність, зокрема за те, що Зеленський став президентом.
- Таке висловлювання образило мера Черкас. І 27 травня він звернувся до суду і просив стягнути з Зеленського 1 гривню через моральну шкоду за приниження честі, гідності та ділової репутації.
- Однак суд на позов Бондаренка не пристав, бо слова президента "не містять свідомо неправдивої інформації чи надмірних оцінних суджень".
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