Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко захворів на коронавірус. Раніше він скасовував у місті карантин та скандалив через це з Володимиром Зеленським та Арсеном Аваковим.

У міського голови Черкас діагностували коронавірус

Мер Черкас Бондаренко повідомив про позитивний результат тесту на COVID-19 у своєму відеозверненні у фейсбуці.

Читайте також У Зеленського виявили коронавірус: в якому стані президент

Коронавірус не обійшов стороною і мене, тому що тест, який я здав у третій черкаській міській лікарні, став плюсовим,

– заявив він.

Міський голова додав, що почувається нормально. З 5 листопада він перебуває на ізоляції. Працювати продовжує, однак дистанційно.

Однак він продовжує критикувати карантин

Водночас Бондаренко не припинив обурюватися через посилення карантину в Україні. "Ви знаєте, що уряд планує вже на найближчі вихідні запровадити карантин вихідного дня. Це не повний локдаун, але його наслідки для міста будуть плачевними, – зазначив мер Черкас.

Він вважає, що такий крок призведе до втрати робочих місць й скорочення надходжень до бюджету міста. Міський голова пообіцяв аналізувати всі ініціативи уряду "з холодною головою" та не зупиняти економіку міста.

І робить це не вперше

Бондаренко нагадав, як навесні відмовився виконувати рішення Кабміну запроваджувати повний локдаун у Черкасах. Мер вважає, що вчинив тоді правильно. Цього разу він теж ухвалюватиме рішення, за його словами, лише "в інтересах громади та беручи до уваги експертну думку лікарів".

Дізнайтеся більше Анатолій Бондаренко: що відомо про мера Черкас, його політичне минуле та улюблений Mercedes

Конфлікт Бондаренка зі Зеленським: що відомо