Мер Черкас, який сварився зі Зеленським через карантин, заразився коронавірусом
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко захворів на коронавірус. Раніше він скасовував у місті карантин та скандалив через це з Володимиром Зеленським та Арсеном Аваковим.
У міського голови Черкас діагностували коронавірус
Мер Черкас Бондаренко повідомив про позитивний результат тесту на COVID-19 у своєму відеозверненні у фейсбуці.
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Коронавірус не обійшов стороною і мене, тому що тест, який я здав у третій черкаській міській лікарні, став плюсовим,
– заявив він.
Міський голова додав, що почувається нормально. З 5 листопада він перебуває на ізоляції. Працювати продовжує, однак дистанційно.
Однак він продовжує критикувати карантин
Водночас Бондаренко не припинив обурюватися через посилення карантину в Україні. "Ви знаєте, що уряд планує вже на найближчі вихідні запровадити карантин вихідного дня. Це не повний локдаун, але його наслідки для міста будуть плачевними, – зазначив мер Черкас.
Він вважає, що такий крок призведе до втрати робочих місць й скорочення надходжень до бюджету міста. Міський голова пообіцяв аналізувати всі ініціативи уряду "з холодною головою" та не зупиняти економіку міста.
І робить це не вперше
Бондаренко нагадав, як навесні відмовився виконувати рішення Кабміну запроваджувати повний локдаун у Черкасах. Мер вважає, що вчинив тоді правильно. Цього разу він теж ухвалюватиме рішення, за його словами, лише "в інтересах громади та беручи до уваги експертну думку лікарів".
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Конфлікт Бондаренка зі Зеленським: що відомо
- Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста. Водночас уряд рекомендував послаблення лише з 11 травня. Через це поліція почала кримінальне провадження.
- Бондаренко тоді заявляв, що послаблення карантину в місті безпечно робити, а правоохоронців він не боїться. На це жорстко відреагував глава МВС Арсен Аваков.
- Також мер звернувся до Зеленського зі закликом не тиснути на нього. Президент ж назвав чиновника бандитом. Більше про конфлікт читайте тут.
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