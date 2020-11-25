Київський апеляційний суд 25 листопада відмовив у задоволенні позову Анатолія Бондаренка проти Володимира Зеленського. Справа стосувалася захисту честі та гідності мера Черкас.

Розгляд справи відбувся 25 листопада на відкритому засіданні. Про це повідомляє пресслужба суду.

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Суд відмовив у задоволенні позову Бондаренка проти президента України про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування неправдивої інформації та стягнення компенсації моральної шкоди.

Таким чином, рішення Печерського районного суду від 1 жовтня залишили без змін, а апеляційну скаргу не задовольнили.

Зверніть увагу! Тоді Печерський районний суд дійшов висновку, що висловлювання Зеленського не містять свідомо неправдивої інформації та надмірності оціночних суджень.

У чому суть справи

27 травня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності проти Президента України Володимира Зеленського.

з позовом про захист честі та гідності проти Президента України Володимира Зеленського. Річ у тім, що 20 травня Зеленський, кажучи про мера Черкас, сказав, що "за один стіл з такими бандитами не сяде".

У жовтні суд відмовив у задоволенні позову. Згідно з оприлюдненим рішенням, суд оцінив слова Зеленського як "суб'єктивне ставлення до можливості мати ділові, дружні або інші відносини з посадовою особою".

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