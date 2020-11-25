Мер Черкас програв суд у справі проти Зеленського
Київський апеляційний суд 25 листопада відмовив у задоволенні позову Анатолія Бондаренка проти Володимира Зеленського. Справа стосувалася захисту честі та гідності мера Черкас.
Розгляд справи відбувся 25 листопада на відкритому засіданні. Про це повідомляє пресслужба суду.
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Суд відмовив у задоволенні позову Бондаренка проти президента України про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування неправдивої інформації та стягнення компенсації моральної шкоди.
Таким чином, рішення Печерського районного суду від 1 жовтня залишили без змін, а апеляційну скаргу не задовольнили.
У чому суть справи
- 27 травня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності проти Президента України Володимира Зеленського.
- Річ у тім, що 20 травня Зеленський, кажучи про мера Черкас, сказав, що "за один стіл з такими бандитами не сяде".
- У жовтні суд відмовив у задоволенні позову. Згідно з оприлюдненим рішенням, суд оцінив слова Зеленського як "суб'єктивне ставлення до можливості мати ділові, дружні або інші відносини з посадовою особою".
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Більше про скандал у Черкасах
- Мер міста дозволив достроково пом'якшити карантин з 1 травня. А саме відновити роботу частини непродовольчих магазинів, майстерень, перукарень, ринків, парків та навіть літніх майданчиків ресторанів.
- Водночас загалом по Україні карантин дозволили послабити лише з 12 травня. Поліція відкрила кримінальну справу, а Володимир Зеленський та Арсен Аваков пригрозили міському голові Черкас юридичними наслідками.
- Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру. Він заявив, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
- Цікаво також, що Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.
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