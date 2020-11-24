Скупчення людей не буде: мер Івано-Франківська розповів про роботу різдвяних ярмарків
Влада Івано-Франківська дозволила організувати у місті новорічний ярмарок, попри пандемію коронавірусу. Мер Івано-Франківська пояснив, що у такий спосіб міська влада вирішила підтримати підприємців. Водночас Руслан Марцінків анонсував певні обмеження, які будуть діяти на ярмарку.
Марцінків зауважив, що продуктів на ярмарку не буде. Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".
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Мер Івано-Франківська зазначив, що на ярмарку діятимуть певні обмеження. До прикладу, люди можуть торгувати лише промисловими товарами та сувенірами. А от продукти харчування будуть під забороною. Як і фестивалі та концерти.
Хіба до Різдва не варто запалити ялинку та святково прикрасити місто? Думаємо про заходи в онлайн-режимі, про фотозони. Масового скупчення людей не буде, але відчуття свята у місті ми забезпечимо,
– наголосив Марцінків.
Зауважимо, що Руслан Марцінків був одним з тих, хто відмовлявся запроваджувати у місті карантин вихідного дня. Але згодом таки передумав. Марцінків пояснив, що місто вирішило все ж дотримуватись обмежень, адже уряд не зважає на рішення органів місцевої влади.
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Яка зараз ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську
- Від початку пандемії в Івано-Франківську підтвердили 32 826 випадків інфікування коронавірусом. На жаль, 580 хворих померли, водночас 12 917 людей одужали.
- Лише за минулу добу у місті підтвердили 530 нових хворих. Тоді як 108 людей одужали, а ще 9 померли.
- Марцінків запевнив, що ситуація в Івано-Франківську стабілізується. У міських лікарнях перебуває 520 – 540 хворих, а пацієнтів, у яких незначні симптоми, госпіталізують у пологовий будинок та дитячу лікарню.
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