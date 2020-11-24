Влада Івано-Франківська дозволила організувати у місті новорічний ярмарок, попри пандемію коронавірусу. Мер Івано-Франківська пояснив, що у такий спосіб міська влада вирішила підтримати підприємців. Водночас Руслан Марцінків анонсував певні обмеження, які будуть діяти на ярмарку.

Марцінків зауважив, що продуктів на ярмарку не буде. Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

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Мер Івано-Франківська зазначив, що на ярмарку діятимуть певні обмеження. До прикладу, люди можуть торгувати лише промисловими товарами та сувенірами. А от продукти харчування будуть під забороною. Як і фестивалі та концерти.

Хіба до Різдва не варто запалити ялинку та святково прикрасити місто? Думаємо про заходи в онлайн-режимі, про фотозони. Масового скупчення людей не буде, але відчуття свята у місті ми забезпечимо,

– наголосив Марцінків.

Зауважимо, що Руслан Марцінків був одним з тих, хто відмовлявся запроваджувати у місті карантин вихідного дня. Але згодом таки передумав. Марцінків ​ пояснив, що місто вирішило все ж дотримуватись обмежень, адже уряд не зважає на рішення органів місцевої влади.

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