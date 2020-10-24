Столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Коронавірус у Кличка: що відомо

Відповідне повідомлення Кличко опублікував в телеграмі. Мер Києва підкреслив, що специфіка його роботи під час пандемії передбачає постійний ризик – мовиться передусім про спілкування з людьми та перевірку лікарень. Зокрема, він регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

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Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Останній, на жаль, – невтішний,

– зауважив політик.

Кличко додав, що зараз почувається добре. Щоправда, упродовж найближого часу працюватиме з дому, оскільки змушений піти на самоізоляцію.

"Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу! Бережіть себе!" – наголосив він.

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