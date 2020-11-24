Київський міський голова Віталій Кличко продовжує особисто контролювати спорудження тунелю метро на Виноградар від станції "Мостицька" до станції "Сирець", що здійснюється генеральним підрядником робіт ПАТ "Київметробуд".

Разом з мером 24 листопада будівництво відвідали, зокрема, начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, заступник генерального директора ПАТ "Київметробуд" з питань економіки та фінансів Олексій Кутовий.

Цього разу міський голова спустився безпосередньо до тунелю, де оцінив прогрес у роботі метробудівців, та прямо під землею біля пульту керування прохідницьким щитом "Галина" відповів на питання журналістів ASPI news.

Вітаємо Вас з обранням вдруге на посаду мера Києва. Деякі ЗМІ повідомляли, нібито, крадуться гроші, щось не будується, але ми бачимо, що метро споруджується швидкими темпами.

Дякую. Як я й обіцяв, наразі триває планова перевірка роботи з будівництва Сирецько-Печерської гілки метро на Виноградар. Два місяці тому ми бачили, як щит почав врізатися в ґрунт, а сьогодні пройдено майже 500 метрів тунелю. Фахівці обіцяють, що за відсутності форс-мажорів відбудеться стикування між станціями "Сирець" та "Мостицька". Паралельно метробудівці рухаються й убік майбутньої станції "Проспект Правди". Роботи тривають за планом, проблем немає, фінансування відбувається у повному обсязі, сюрпризів під землею у вигляді змін породи чи ґрунту теж нема.





Ми знаємо, що були спроби заблокувати роботу компанії-генпідрядника "Київметробуд". Чи має "Київметробуд" проблеми й зараз?

Зараз метробудівці йдуть на випередження графіку робіт, проте, як я неодноразово казав, головне для киян, щоб у грудні 2021 року дві нові станції метро на Виноградар – "Мостицька" та "Проспект Правди" – були відкриті, бо заплановано, що близько 60 тисяч людей на добу будуть користуватися цими станціями. Ключові критерії оцінки роботи – все відбувається за планом, жодних збоїв немає. Наразі контролюємо всі процеси будівництва та постійно звітуємо киянам про хід спорудження метро на Виноградар. Повторююсь, фінансування будівництва було відновлене, відбувається вчасно та в повному обсязі.

На питання, чи заважають безкінечні перевірки діяльності ПАТ "Київметробуд" з боку силових органів, мер міста відповів: "У них своя робота, а ми маємо пересвідчитися, що кожна копійка, виділена на спорудження метро, має йти за цільовим призначенням, бюджетний процес контролює начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський".

Далі хід будівництва метро на Виноградар прокоментував Віктор Брагінський: "Сьогодні відбувається чергова інспекція київського міського голови Віталія Кличка будівництва станцій метро на Виноградар – "Мостицька" та "Проспект Правди". Наразі тунельно-прохідницький комплекс пройшов вже 428 метрів убік станції "Сирець". Робота триває у плановому порядку, навіть з деяким випередженням графіку. Ви знаєте, відкриття двох станцій планується у грудні 2021 року, а "Київметробуд" вкладається у план-графік".

Заступник генерального директора ПАТ "Київметробуд" з питань економіки та фінансів Олексій Кутовий розповів про фінансові аспекти будівництва: "Дійсно, через арешт рахунків та атаки виконавчих органів влади ми мали деякі проблеми з бюджетним фінансуванням. Проте мер столиці Віталій Кличко та міська влада надали нам відчутну допомогу, й зараз роботи фінансуються на 100%. Щобільше, в бюджеті міста на 2021 рік закладені кошти, необхідні для завершення будівництва метро на Виноградар".

Своїми враженнями від співпраці з київською міською владою поділився також директор з управління проєктами ПАТ "Київметробуд" Юрій Батлук: "Мер регулярно відвідує наші будівельні майданчики для здійснення безпосереднього контролю над виконанням робіт. Цього разу Віталій Володимирович спустився вже до готової ділянки тунелю. Мера цікавило, чи дотримуємося ми проєктної швидкості прохідки. Зазначу, ми сподіваємося фінішувати навіть раніше призначеного терміну. Також міський голова дуже цікавився технічним станом щиту. Ми обговорили з ним усі нюанси, пояснили принципи побудови агрегату, періодичність замін технологічних частин, особливості роботи даного виду обладнання. Тобто мер дуже заглиблюється у проблематику метробудівництва.

Також позитивно оцінює нашу роботу безпосередній замовник будівництва – КП "Київський метрополітен". Зокрема, Віктор Брагінський зазначив, що в роботах зі спорудження основних конструкцій видно помітний прогрес. Втім, замовник здійснює щотижневу перевірку наших майданчиків. Окрім цього, ми два рази на тиждень звітуємо про виконання робіт інформаційними довідками. Ми робимо все для того, щоб до грудня 2021 року були успішно здані в експлуатації дві станції метро на Виноградар".

Директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік підкреслив, що у бюджеті Києва на 2021 рік будівництво метро на Виноградар повністю профінансоване, у документі закладено достатньо грошей, аби дві нові станції були побудовані за графіком.