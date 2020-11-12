Мер Кропивницького Андрій Райкович захворів на COVID-19. Зараз він перебуває в інфекційному відділенні Центральної міської лікарні.

Він закликав усіх не виходити з дому без зайвої потреби та подякував медикам. Про це політик написав на своїй фейсбук-сторінці.

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"Пишу з 4 боксу інфекційки на Валах. На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів", – зазначив він.

Мер Кропивницького також попросив мешканців міста дотримуватися соціальної дистанції, використовувати засоби захисту та мити руки.