Імітація боротьби з COVID-19, – мер Мукачева про введення карантину вихідного дня
Міський голова Мукачева Андрій Балога заявив, що введення в Україні карантину вихідного дня – імітація боротьби з COVID-19. Він закликав бізнес робити все необхідне, щоб вижити в теперішніх складних умовах.
Своє незадоволення рішенням уряду посилити карантин на вихідні висловив у фейсбуці мер Мукачева Андрій Балога.
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Карантин вихідного дня – черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні,
– зазначив Балога.
За його словами, від таких обмежень ефекту буде мало, а шкоди для сфери обслуговування та дозвілля дуже багато. "Адже малий і середній бізнес, який і так ледь виживає в умовах епідемії, не може в будні платити зарплати і податки, а на вихідних – ні", – наголосив мер.
Балога додав: те, що відбувається, є наслідком нецільового використання грошей протягом останніх 8 місяців.
"Я закликаю бізнес робити все, щоб вижити в цих важких умовах, дотримуючись всіх необхідних умов роботи", – підсумував міський голова. Жителям міста він побажав берегти себе та рідних.
Карантин вихідного дня в Україні: основне
- Уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи й до 00:00 понеділка.
- Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- Українські підприємці протестують проти таких обмежень. Вони побоюються, що їхній бізнес зазнає сильних збитків.
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