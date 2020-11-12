Міський голова Мукачева Андрій Балога заявив, що введення в Україні карантину вихідного дня – імітація боротьби з COVID-19. Він закликав бізнес робити все необхідне, щоб вижити в теперішніх складних умовах.

Своє незадоволення рішенням уряду посилити карантин на вихідні висловив у фейсбуці мер Мукачева Андрій Балога.

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Карантин вихідного дня – черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні,

– зазначив Балога.

За його словами, від таких обмежень ефекту буде мало, а шкоди для сфери обслуговування та дозвілля дуже багато. "Адже малий і середній бізнес, який і так ледь виживає в умовах епідемії, не може в будні платити зарплати і податки, а на вихідних – ні", – наголосив мер.

Балога додав: те, що відбувається, є наслідком нецільового використання грошей протягом останніх 8 місяців.

"Я закликаю бізнес робити все, щоб вижити в цих важких умовах, дотримуючись всіх необхідних умов роботи", – підсумував міський голова. Жителям міста він побажав берегти себе та рідних.

Зверніть увагу! Раніше мер Рівного заявив, що у місті не введуть карантин вихідного дня 14 листопада.

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