Міський голова Новгород-Сіверського, що на Чернігівщині, Олег Бондаренко помер від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією. У чиновника була двобічна пневмонія та уражені 80% легень.

Бондаренко помер в обласній лікарні Чернігова. По це з посиланням на головного лікаря медзакладу Андрія Жиденка, пише "Суспільне".

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Згодом цю інформацію підтвердив на своїй фейсбук-сторінці нардеп від "Слуги народу" Максим Зуєв.

Що відомо про стан Олега Бондаренка під час госпіталізації

До лікарні Чернігова чоловіка доправили вже у важкому стані. Сталося це в ніч з 27 на 28 жовтня.

У чиновника був діагностований коронавірус, а також двобічна пневмонія, уражені 80% легень.

Про смерть чоловіка стало відомо ввечері 29 жовтня.

Що відомо про Олега Бондаренка

Він очолював Новгород-Сіверський з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін. Йшов на посаду від партії "Рідний дім".

Бондаренку було 47 років, родом він з Білої Церкви, що на Київщині.

Він закінчив КНУ імені Шевченка за спеціальністю "Економіка підприємства" та Міжрегіональну Академію управління персоналом, спеціальність "Комерційне та трудове право".

Наприкінці 90-тих Бондаренко працював спеціалістом з маркетингу на Новгород-Сіверському м’ясокомбінаті. Потім був головним контролером-ревізором у відповідному відділі Новгород-Сіверського району.

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