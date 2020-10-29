Мер Новгород-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень COVID-19
Міський голова Новгород-Сіверського, що на Чернігівщині, Олег Бондаренко помер від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією. У чиновника була двобічна пневмонія та уражені 80% легень.
Бондаренко помер в обласній лікарні Чернігова. По це з посиланням на головного лікаря медзакладу Андрія Жиденка, пише "Суспільне".
Ще сьогодні Від коронавірусу помер Валерій Бабич – екснардеп і кандидат у президенти
Згодом цю інформацію підтвердив на своїй фейсбук-сторінці нардеп від "Слуги народу" Максим Зуєв.
Що відомо про стан Олега Бондаренка під час госпіталізації
- До лікарні Чернігова чоловіка доправили вже у важкому стані. Сталося це в ніч з 27 на 28 жовтня.
- У чиновника був діагностований коронавірус, а також двобічна пневмонія, уражені 80% легень.
- Про смерть чоловіка стало відомо ввечері 29 жовтня.
Що відомо про Олега Бондаренка
- Він очолював Новгород-Сіверський з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін. Йшов на посаду від партії "Рідний дім".
- Бондаренку було 47 років, родом він з Білої Церкви, що на Київщині.
- Він закінчив КНУ імені Шевченка за спеціальністю "Економіка підприємства" та Міжрегіональну Академію управління персоналом, спеціальність "Комерційне та трудове право".
- Наприкінці 90-тих Бондаренко працював спеціалістом з маркетингу на Новгород-Сіверському м’ясокомбінаті. Потім був головним контролером-ревізором у відповідному відділі Новгород-Сіверського району.
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- На початку нульових обіймав посаду начальника відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Новгород-Сіверському.
- З 2014 по 2015 рік працював на посаді голови Новгород-Сіверської районної ради, а також – з 2006 по 2005 – був депутатом райради.
- З 18 листопада 2015 року був міським головою Новгорода-Сіверського.