У свіжому випуску "Ти дивись!" за 30 листопада – у містечку Дубляни міський голова Василь Попович побився з місцевими мешканцями. Львівські власники ресторанів на знак протесту проти карантину вихідного дня вирішили оригінально звернутися до уряд.

Також у випуску "Ти дивись!" на 24 каналі:

У Харкові поліцейські зупинили маршрутне таксі, щоб з'ясувати, чи не забагато там пасажирів. Виявилося, що 2 пенсіонерки є зайвими. У відповідь, водій та пасажири влаштували перепалку з правоохоронцями.

Понад мільйон переглядів у фейсбуці набрало відеозвернення одеської підприємиці Ольги Костенко, яка працює на ринку "Сьомий кілометр". У короткому відео вона прямо і жорстко розповіла, чому дрібний бізнес проти так званого НКВД – наказу про карантин вихідного дня.

У Львові один з пасажирів тролейбусу вирішив захиститись від COVID-19, використавши міцну речовину не для зовнішнього застосування, а для внутрішнього.

На Львівщині 2 місцевих депутатів Микола Пущак та Андрій Жидачек спробували автівкою заїхати у під'їзд багатоповерхівки.