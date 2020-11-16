Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 листопада провів онлайн-нараду з міськими головами щодо карантину. Насамперед очільники міст наголошували, що питання запровадження карантину вихідного потрібно було спочатку обговорювати з місцевим самоврядуванням.

Дефіцит спілкування центральної влади з місцевою і призводить до рішень, які приймає Кабінет Міністрів. Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.

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Він також відзначив, що під час наради прем'єр-міністр не вичитував мерів за опір, який вони чинили щодо запровадження карантину вихідного дня.

"На горіхи ми не отримали", – наголосив він.

За словами міського голови Житомира, зараз саме органи місцевого самоврядування взяли на себе всю боротьбу з COVID-19.

Питання, які мер Житомира порушував під час наради зі Шмигалем

Також на нараді мер міста піднімав питання про забезпеченість ліками медзакладів. Адже є дуже багато препаратів, яких потребують важкі хворі, але їх майже неможливо купити за кошти лікарень. Мовиться, наприклад, про "Актемру".

Водночас на руках продається по 40 – 50 тисяч гривень за 1 флакон. Таких потрібно 3 для проходження курсу. Це, фактично, мародерство під час пандемії,

– зауважив він.

Сергій Сухомлин повідомив, що під час наради озвучив, що Житомирська міська рада ще кілька місяців назад виділила гроші на забезпечення вакцинування всіх медпрацівників. Але на цей час отримано на все місто лише 50 доз.

"Прем'єр пообіцяв розібратися з цими питаннями. І вже 19 листопада буде наступна нарада. Думаю, що, можливо, ситуація зміниться на краще", – вважає мер Житомира.

Ситуація з COVID-19 в Житомирі

Міський голова розповів, що наразі понад 300 людей перебувають в лікарнях. В місті ще є запас ліжок. Зокрема, підготовлені окремі приміщення в медичних закладах, аби забезпечити всіх ліжкомісцями.

Також він наголосив, що в Житомирі немає проблем з забезпеченням кисню. Втім пригадав, що минулого тижня виникла складна ситуація.

Постачальники кисню відмовлялися від виконання контрактів, бо в них не було в наявності такого об'єму. Знайшли інших, встановили кріоциліндр,

– прокоментував Сергій Сухомлин.

За його словами, кріоциліндр на 7 тонн рідкого кисню встановлений в міській лікарні. 17 листопада він вже буде працювати. Це забезпечить лікарню приблизно на тиждень киснем.



В Житомирі встановили 7-тонний кріоциліндр / Фото пресслужби міської ради