У мера Кременчука Віталія Малецького підтвердили COVID-19
Коронавірусом заразився ще один міський голова. 18 листопада стало відомо, що COVID-19 виявили у мера Кременчука Віталія Малецького.
Міський голова отримав позитивний тест на COVID-19 18 листопада. Про це Віталій Малецький повідомив у своєму фейсбуці.
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Мер Кременчука перебуває на амбулаторному лікуванні.
Знаю, що хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради. Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону в заплановану дату,
– наголосив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо про коронавірус у новообраного мера Чорноморська Василя Гуляєва.
Що відомо про Віталія Малецького?Був директором Кременчуцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. З приходом до влади у 2010 році мера міста Кременчука Олега Бабаєва обіймав посаду заступника міського голови з гуманітарних питань. Після вбивства Бабаєва, у 2015 році став мером міста.
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