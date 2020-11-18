Коронавірусом заразився ще один міський голова. 18 листопада стало відомо, що COVID-19 виявили у мера Кременчука Віталія Малецького.

Міський голова отримав позитивний тест на COVID-19 18 листопада. Про це Віталій Малецький повідомив у своєму фейсбуці.

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Мер Кременчука перебуває на амбулаторному лікуванні.

Знаю, що хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради. Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону в заплановану дату,

– наголосив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо про коронавірус у новообраного мера Чорноморська Василя Гуляєва.