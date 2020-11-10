Мера Кремінної на Луганщині затримали за хабар: фото
Спецоперація СБУ з викриття міського голови Кремінної, який програв вибори але ще не відійшов від справ, тривала більше місяця. Працівники служби затримали його за тією ж справою, що і його заступника у жовтні.
Про викриття мера на Луганщині повідомили у пресслужбі СБУ. Про те, що мова йде саме про керівника Кремінної Юрія Прокопенка, свідчать фотографії з місця затримання. У СБУ та прокуратурі Луганщини не закрили візитівку із ПІБ чиновника.
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За що затримали мера
Як стверджують слідчі, Прокопенко разом зі своїм підлеглим нібито вимагав від керівництва фірми-переможниці у тендері відкат. Під час передачі 10% від суми договору – 46 тисяч гривень у жовтні правоохоронці затримали Дзивульського. Згодом – прийшли за самим мером.
Юрію Прокопенку повідомили про підозру в хабарництві / Фото пресслужби СБУ
У СБУ кажуть, що чиновники хотіли збагатитися за рахунок компанії, яка мала займатися капітальним ремонтом тротуару та облаштувати у місті скейт-парк.
За підозрою в отриманні неправомірної вигоди службовою особою Прокопенка можуть відправити до тюрми на термін від 3 до 6 років.
Буде новий мер
Через відсутність керівництва у Кремінної фактично ніяких проблем не виникне. Оскільки невдовзі місто очолить переможець місцевих виборів – колишній нардеп від "Партії регіонів" та фігурант справ про замах на територіальну цілісність України Володимир Струк.
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