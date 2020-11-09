Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заразився коронавірусом. Крім того, в очільника міста медики також виявили пневмонію.

Наразі мер самоізолюється та працюватиме дистанційно. Про позитивний результат ПЛР-тесту Сєнкевич повідомив 9 листопада на своїй сторінці у фейсбуці.

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У мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Вимушений піти на самоізоляцію,

– заявив Сєнкевич.

За словами мера, працювати він не перестане. Адже в Миколаєві у розпалі запуск опалювального сезону. У місті вже працюють всі котельні, крім однієї – зараз там налагоджують обладнання.

Зауважимо, Микола Сєкевич є кандидатом на місцевих виборах у мери Миколаєва від партії "Пропозиція". Він набрав 39% голосів і пройшов у 2 тур голосування. За мерське крісло Сєкевич позмагається із кандидатом від ОПЗЖ Владиславом Чайкою, якого підтримали 29,3% виборців.

Повторне голосування за мера Миколаєва відбудеться 22 листопада.

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