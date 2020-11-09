У мера Миколаєва Олександра Сєнкевича виявили COVID-19
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заразився коронавірусом. Крім того, в очільника міста медики також виявили пневмонію.
Наразі мер самоізолюється та працюватиме дистанційно. Про позитивний результат ПЛР-тесту Сєнкевич повідомив 9 листопада на своїй сторінці у фейсбуці.
До теми У Зеленського виявили коронавірус: в якому стані президент
У мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Вимушений піти на самоізоляцію,
– заявив Сєнкевич.
За словами мера, працювати він не перестане. Адже в Миколаєві у розпалі запуск опалювального сезону. У місті вже працюють всі котельні, крім однієї – зараз там налагоджують обладнання.
Зауважимо, Микола Сєкевич є кандидатом на місцевих виборах у мери Миколаєва від партії "Пропозиція". Він набрав 39% голосів і пройшов у 2 тур голосування. За мерське крісло Сєкевич позмагається із кандидатом від ОПЗЖ Владиславом Чайкою, якого підтримали 29,3% виборців.
Повторне голосування за мера Миколаєва відбудеться 22 листопада.
Коронавірус в українських політиків
- У жовтні стало відомо, що коронавірусом у Верховній Раді заразилися близько 60 народних депутатів.
- 9 листопада про інфікування COVID-19 повідомив президент Володимир Зеленський. Очільник держави працюватиме дистанційно.
- Також недугу підходив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За словами політика, він почувається нормально.
- Міністрів фінансів Сергій Марченко наразі перебуває на лікарняному. Телефоном він розповів депутатці від "Слуги народу" Ірині Верещук, що хворіє на коронавірус.
Поділитися новиною