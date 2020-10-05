В обід 5 жовтня 2020 року мер Умані Олександр Цебрій відчув слабкість та втому. Його шпиталізували з двосторонньою пневмонією та підозрою на COVID-19.

Про це мер Умані повідомив у відеозверненні на особистій фейсбук-сторінці. За його словами, він перестав відчувати смак, тому вирішив проконсультуватися з лікарем.

Також читайте Коронавірус у Трампа: у якому стані президент США

Міський голова зазначив, що викликав швидку допомогу. У лікарні в нього виявили двосторонню пневмонію початкової стадії і наполягли на шпиталізації.

Хочу, щоб цю інформацію ви отримали безпосередньо від мене, а не з чуток і пліток, які 100-відсотково ширитимуться нашим славним містом,

– ствердив Олександр Цебрій.

Зараз він знаходиться в інфекційному відділенні Уманської міської лікарні, де йому надали допомогу та взяли зразки на ПЛР-тестування. Результати на тест COVID-19 очікують завтра, 6 жовтня.

"Будуть результати – знатимемо, як лікувати", – додав очільник міста.

Відеозвернення мера Умані Олександра Цебрія: дивіться повне відео