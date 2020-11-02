В сучасному автопромі дуже поширена мода – робити різна за розміром моделі дуже схожими один на одного. Так і наш сьогоднішній герой - Mercedes-Benz C-класу у кузові W205. Він дуже схожий на зменшену версію флагманського S-класу. Ну то що, що він в півтора рази коротший, зате втричі дешевший!

Довкола автомобілів марки Mercedes-Benz ходить дуже багато міфів та легенд. Ті, що оспівують їх надійність та комфорт, переважно пам'ятають їх старших братів з кінця вісімдесятих та початку дев’яностих. W140, W124 та W201 вважають чи не найкращими машинами за усю світову історію автомобілебудування.

Хейтери марки говорять про ненадійність, примхливість до сервісу, дорогі запчастини та схильність до корозії. Такі проблеми теж були, коли на початку 2000-х Mercedes-Benz дійсно робив дуже прогресивні для свого часу, проте не дуже надійні автомобілі. До того ж вони справді були схильні до корозії.

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Що ж стосується конкретно нашого Mercedes-Benz С-класу у кузові W205, то у нього немає ніяких проблем з корозією, він прекрасно виглядає та дуже комфортно й динамічно їздить. Що ж у нього з надійністю? Зараз розберемось.

Достойний нащадок

Про надійність попередньої генерації С-класу з індексом W204 ходять легенди. За це його дуже любили таксисти у всій Європі. Цей С-клас став четвертою генерацією, якщо рахувати від 190-го. А з кузовом W205 випускається з 2013 року. Автомобіль випускався по всьому світі - в Німеччині, Південній Африці, Бразилії та Америці. У нього була широка лінійка кузовів: седан, універсал, купе та кабріолет. В 2017 році модель пережила рестайлінг, випускається і досі.

На фоні однокласників інтер'єр "цешки" вирізняється вишуканим дизайном та дорогими матеріалами. Алюміній, шкіра, справжнє дерево. У нього шикарна графіка на екранах, багато рояльного лаку. Декі кнопки уніфіковано з S-класом. І хоча цей седан один з найдовших в сегменті і запас місця над головою зразковий, але в ньому все-таки не дуже просторо ззаду. Багажник має правильну форму, але за сучасними стандартами 480 л - це не дуже багато.

Традиційно для "Мерседеса" селектор АКП знаходиться під кермом. Спочатку в якості автомата йшла коробка з гідротрансформатором 7G Tronic, вона була трохи лінива і смикана на нижчих передачах. Пізніше їй на зміну прийшов автомат на 9 передач.

Першою в салоні затирається боковина водійського сидіння – сліди зносу з’являються вже на пробігу трохи більше 100 тис км. Не дуже добре себе зарекомендувала екошкіра – при поганому догляді, особливо при експлуатації у холодному кліматі, вона покривається дрібними тріщинками. До салонів з тканини та справжньої шкіри претензій ніяких.

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Багате оснащення має і зворотною сторону медалі – велика кількість електроніки у цілому надійна, проте є декілька виключень. Перше - електромеханічний замок запалювання, друге - блок систем, що відповідають за подушки безпеки. З діагностикою С-класу, як і будь-якого іншого автомобіля марки Mercedes-Benz, все не так просто. Тут необхідно спеціальне обладнання, яке є лише на спеціалізованих або фірмових сервісах.

Вибір величезний

Вибір моторів надзвичайно широкий – лише бензинових було 11: від базового 1,6-літрового на 129 сил до С63 АМГ S на 510 сил. Окрім того, можна було обрати один з 6 дизелів та пару гібридів.

А от з назвами модифікацій дещо "намудрували". Наприклад, незважаючи на назву Mercedes-Benz С300, під капотом у неї не три літри, а рядний 4-циліндровий двигун серії М274 об’ємом 2 літри. Цей мотор має аж п’ять ступенів форсування – від 156 до 245 к.с. Він дуже складний та високотехнологічний. Пряме впорскування, турбонагнітач, балансирні вали, тоненький ланцюг ГРМ, зміна фаз газорозподілу, алюмінієвий блок циліндрів та інші прояви сучасного інженерного мистецтва - це все про нього. Також версії цього двигуна ставились на Infiniti QX30 та Q30.

Слабкі місця двигунів серії М274 – ланцюг ГРМ, який витягується і потребує заміни на 100-150 тис км пробігу, та регулятори фаз газорозподілу, які на пробігу більше 100 тис км починають видавати тріскотіння. Цей мотор вкрай вибагливий до масла та термінів його заміни. Виробник рекомендує заливати в нього оливу з допусками 229.3, 229.5, 229.51 та 229.52. Найкращим рішенням буде звісно, TOP TEC 4600 від Liqui Moly. Втім, досвід показує що зазначені вище слабкі місця є такими лише при заміні мастила через 15 тис км і більше. Якщо ж інтервал заміни зменшити до 7 – 10 тис. км, то ресурс деталей двигуна значно збільшується. Таким чином можна проїхати більше 200-250 тисяч без необхідності втручання.

Серед автовласників існує міф, що після пробігу автомобіля більше 100 тис км у двигун потрібно заливати більш густу оливу. Для цього "мерседесівського" двигуна це просто недопустимо. Протягом усього строку експлуатації він вимагає виключно якісної оливи – відступати від вказаних виробником допусків не можна в жодному випадку. Більш в'язким йому можна не те що допомогти, а максимально наблизити до капремонту.

І ще одна деталь двигунів серії М274, яка дуже вибаглива до якості оливи – турбонагнітач IHI AL0071. На нашій версії потужністю 245 к.с. він дує з тиском 1,3 бара і здатен прослужити близько 150 тис км пробігу. А якщо використовувати оливу Liqui Moly з молібденом та міняти його кожні 7-10 тисяч пробігу, а також виконувати усі правила експлуатації автомобілів з турбонадувом, тоді ресурс нагнітача можна подовжити до 250 та навіть 300 тис км пробігу.

Взагалі однією з особливостей гарної оливи є відносно швидка зміна кольору. Вже через кілька тисяч кілометрів воно може потемніти. В цьому немає нічого страшного! Якщо моторна олива потемніла швидко, це означає, що в ньому є достатньо миючих присадок, які зробили двигун чистішим, забравши бруд на себе. Не варто бити на сполох – краще частіше його міняти.

Також М274, особливо у нашій максимально форсованій версії, дуже вибагливий до якості пального. Неякісне пальне швидко призводить до неприємностей з плавною апаратурою, а вона тут дуже дорога (наприклад, кожна паливна форсунка коштує близько 600 доларів). Також нерідко виходять з ладу каталізатори. То ж ні в якому разі не заправляйте свій Mercedes-Benz на сумнівних заправках.

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Кузов та підвіска

При виборі вживаного Mercedes-Benz С-класу у кузові W205 варто звертати увагу на передню оптику. У перших машин з нею іноді траплялись проблеми - всередину фар затікала вода. Також у машин з великим пробігом фари "піскоструяться" та тьмяніють. Варто також звертати увагу на усі хромовані деталі. При частому митті на автоматичних мийках зі щітками або використанні агресивної автохімії вони втрачають блиск.

Машини, які офіційно продавалися в Україні, мали адаптацію до поганих доріг і кліренс 16 см. Європейські машини мали менший на півтора сантиметри кліренс. Але частину комфорту було втрачено в гонитві за слухняністю. Виробник вважав модель тоді найдрайвовішим з седанів. Тому "Цешка" жорсткувато котиться українськими дорогами. Причому незалежно від типу підвіски. Хоча по країні частенько їздять і автомобілі на модних 19-та 20-ти дюймових колесах.

С-клас став першою моделлю німецької марки, яка була створена на модульній задньоприводній платформі MRA. Її особливістю стало широке застосування алюмінію та жорсткий кузов.

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Передня підвіска в цій платформі нова. Незважаючи на наявність у ній алюмінієвих елементів, вона відносно надійна. Навіть тяги та втулки стабілізатора, які для більшості авто є "розхідниками", тут здатні проїхати близько 80-100 тис км. На пробігах під 150 тис вже доводиться міняти кульові опори, сайлентблоки та важелі.

А задня багатоважільна підвіска з невеликими доопрацюваннями дісталася від попередника. Її відносно слабким місцем можна назвати хіба що гідравлічні сайлентблоки підрамника. При експлуатації поганими дорогами вони потребують заміни вже на пробігу близько 100 тис км.

Брати чи ні?

Ще один стереотип, який стосується "Мерседеса" - шикарна звукоізоляція. У випадку з С-класом це правда лише в тому випадку, коли мова йде про версію з опційним подвійним склопакетом. Машини без цієї опції на фоні конкурентів здаються трохи шумнуватими.

Більшість "Цешок" продавалися в задньоприводному виконанні, але для українського клімату з суворими зимами це крута концепція з квітня по листопад. Тому для всесезонності краще обирати повноприводні версії 4Matik.

Mercedes-Benz С-класу четвертої генерацї в Україні популярний – на сайтах оголошень їх більше сотні. За автомобілі 2015-2020 року випуску просять від 16 до 100 тисяч доларів. Найпопулярніші виконання - дизель на 1,6 чи 2,2 літри, далі - 2-літровий бензиновий, також є з десяток 3-літрових машин і топових С63 АМГ, які коштують під сотню.

Тож цей Mercedes-Benz С-класу гарно виглядає, та досить надійний. Кузов не боїться іржі, витривала підвіска, непогані мотори, якщо не ганятися за форсованими агрегатами. При цьому "Цешка" дуже гарно тримає ціну, - можна придбати, поїздити рік-другий і продати за ті ж гроші. Єдине, що на роль сімейного авто не дуже тягне через тіснуватий задній ряд і жорсткувату підвіску. Але чого не зробиш заради того, аби бути схожим на флагманський S-клас!