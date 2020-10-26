41-річний одесит, який 25 жовтня нібито вкрав Subaru Forester та скоїв величезну кількість ДТП, почав неадекватно себе вести задовго до того. На той час, коли до перегонів за зловмисником приєдналися копи, чоловік вже встиг накоїти біди.

Із всіма пригодами одеського неадеквата можна ознайомитись, передивившись відео з камер спостереження, повідомляє "Думская". Ще до того, як влаштувати кілька ДТП за участю патрульних та спалити машину, врізавшись у дерево, одесита мали б затримати.

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На записі, який виклали у мережу представники "Центру інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси", видно, як чоловік розгулює центром міста із кийком у руці. Але далі починається жесть.

Що відомо про пригоди одеського неадеквата

Зненацька чоловік схопив стілець з літнього майданчика одного з кафе та встановив його посередині перехрестя. Потім він витягнув на пішохідний перехід стіл, а згодом переставив його у центр перехрестя.

При цьому автомобілісти досить довго просто об'їжджали чоловіка та предмети, яких не має бути на проїжджій частині. Судячи з усього, ніхто не викликав патрульних, хоча перехожі із ним про щось спілкувалися.

Десь за 20 хвилин після початку пригод, чоловік сів за кермо позашляховика та почав шалено порушувати правила дорожнього руху. Після скоєння двох ДТП за зловмисником розпочали перегони одесити. Коли ж затримувати порушника приїхали патрульні, він протаранив автівку місцевого жителя та втік.

Зловмисник врізався в огорожу згорілого будинку Асвадурова та тягнув перед собою частину паркану. Протаранив авто патрульних та залетів на територію військового вишу. Тільки там, коли Subaru врізалася у дерево та загорілася, все скінчилося затриманням.

Погуляв на 12 років тюрми

Чи перебував зловмисник під діями якихось речовин, досі невідомо. Але і без цих обтяжувальних обставин відносно нього відкрили провадження за трьома статтями: викрадення машини, опір поліцейським, а також насильство щодо правоохоронців. Якщо суд визнає його провину, затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Дивіться повне відео шалених перегонів в Одесі: