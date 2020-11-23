Попри рішення уряду запровадити в Україні карантин вихідного дня, мери деяких міст принципово відмовляються посилювати обмеження. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що примушувати до цього незаконними методами не будуть.

Поліція не буде примушувати мерів виконувати карантин незаконними методами. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі "РБК-Україна".

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Геращенко наголосив, що українська поліція виконуватиме свої обов'язки виключно у межах закону.

Незаконних дій з примусу мерів дотримуватися карантину не планується,

– сказав Геращенко.

Наразі в Україні діє штраф за порушення карантину, який отримують конкретні підприємці або керівники установ. Лише у перші вихідні, коли ввели посилений карантин, поліція склала 1 960 адмінпротоколів і закрила понад 2 тисячі закладів.

Карантин вихідного дня: головне

Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив в Україні карантин вихідного дня до кінця листопада 2020 року. Відтак, щосуботи та щонеділі заборонена робота барів, кафе та ресторанів, ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

У МОЗ введення карантину вихідного дня пояснили намаганням зменшити кількість контактів. На думку урядовців, саме у суботу та неділю люди найбільше спілкуються між собою.

На думку урядовців, саме у суботу та неділю люди найбільше спілкуються між собою. Влада декількох міст оголосила про те, що виконувати рішення уряду не буде . Мовиться про Рівне, Житомир, Слов'янськ, Черкаси, Мукачево, Тернопіль.

. Мовиться про Рівне, Житомир, Слов'янськ, Черкаси, Мукачево, Тернопіль. На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, українці "так собі" дотримувалися карантину.