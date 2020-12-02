Кабмін провів опитування з керівниками регіонів щодо оптимальних карантинних заходів. Мовилося і про обмеження, які слід ввести на новорічні свята.

Докладніше про опитування за ініціативи уряду та його підсумки

Такі опитування проводили серед міських голів і серед очільників ОДА. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня, повідомляє 24 канал.

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Очільник уряду підкреслив, що голови міст обласного значення та голови ОДА мають спільну позицію щодо повної заборони або запровадження часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків.

Крім того,

майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів;

встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% чиновників.

Шмигаль додав, що зараз уряд напрацьовує найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантину. Згідно з законом, про нього мають повідомити за 7 днів до запровадження таких обмежень.

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