У Кабміні пообіцяли штрафувати й мерів за відмову від карантину вихідного дня
Міських голів, що видаватимуть розпорядження чи інші схожі документи про скасування карантину вихідного дня, теж штрафуватимуть. На них можуть складати такі ж адмінпротоколи, що й на підприємців.
Міські голови ніяк не впливають на реалізацію постанови Кабміну про карантин вихідного дня, уточнив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Про штрафи для непокірних мерів він розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".
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Мери можуть опікуватись своїми комунальними установами і закладами. Якщо вони будуть видавати розпорядчі документи, що на їхні комунальні установи дія локдауну вихідного дня не поширюється, на них будуть накладатись такі самі штрафи і адмінпротоколи, як на будь-якого власника будівельного магазину,
– пояснив Немчінов.
Він додав, що в уряді на такі речі реагуватимуть, бо йдеться про суспільне здоров’я та загальне благо.
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Карантин в Україні: які обмеження і коли діють / Інфографіка 24 каналу
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