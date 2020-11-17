Міських голів, що видаватимуть розпорядження чи інші схожі документи про скасування карантину вихідного дня, теж штрафуватимуть. На них можуть складати такі ж адмінпротоколи, що й на підприємців.

Міські голови ніяк не впливають на реалізацію постанови Кабміну про карантин вихідного дня, уточнив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Про штрафи для непокірних мерів він розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Мери можуть опікуватись своїми комунальними установами і закладами. Якщо вони будуть видавати розпорядчі документи, що на їхні комунальні установи дія локдауну вихідного дня не поширюється, на них будуть накладатись такі самі штрафи і адмінпротоколи, як на будь-якого власника будівельного магазину,

– пояснив Немчінов.

Він додав, що в уряді на такі речі реагуватимуть, бо йдеться про суспільне здоров’я та загальне благо.

Зверніть увагу! Карантин вихідного дня почав діяти в Україні з 14 листопада. Згідно з ним, у суботу й неділю повинні працювати лише продуктові, аптеки, АЗС, пошта та заклади, що готують їжу на виніс.



Підприємці та працівники сфери громадського харчування виступають проти цих обмежень. Багатьох підтримують мери міст, заявляючи про недоцільність урядової постанови.

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Більше про карантин вихідного дня, думки щодо запропонованих урядом обмежень та протести підприємців – читайте за посиланням.



Карантин в Україні: які обмеження і коли діють / Інфографіка 24 каналу