У мерію Анни Ідальго, яка керує Парижем, у 2018 році взяли на роботу 11 жінок і 5 чоловіків. Це не минуло безкарно – установу оштрафували за дискримінацію на 90 тисяч євро.

Мерію Парижа оштрафували за дискримінацію чоловіків

Анн Ідальго керує Парижем з 2014 року – як перша жінка-мер в історії міста. І все б нічого, але держава вирішила перевірити, чи добре вона працює. Про результати перевірки розповіли в Le Monde.

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Виявилося, що у 2018 році в мерію взяли на роботу на вищі керівні посади 11 жінок і 5 чоловіків. За французьким законодавством, це було серйозне порушення – незбалансоване просування по службі між чоловіками й жінками.

Як наслідок, на мерію наклали санкції – штраф за дискримінацію чоловіків у 90 тисяч євро.

В уряді Франції встановили, що 69% новопризначених жінок на керівних посадах у мерії Парижа – це "дуже високий показник фемінізації". Адже кожна стать має отримати щонайменше 40% призначень на посади.

Як відреагувала очільниця міста Анн Ідальго

Анн Ідальго здивована штрафом. Мовляв, адміністрація міста з усіх сил намагалася збалансувати кількість жінок і чоловіків на управлінських посадах.

Мовляв, адміністрація міста з усіх сил намагалася збалансувати кількість жінок і чоловіків на управлінських посадах. І хоча у 2019 році у Франції скасували штрафи за перевагу чоловіків або жінок у призначеннях на посади, мерія Парижа буде й далі намагатися дотримуватися розумного балансу. Зараз, у 2020, на місто працюють 56% жінок.

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