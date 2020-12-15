До кінця літа 2021 року у Німеччині мають провести вакцинацію від коронавірусу 60% населення країни. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що вже восени цього ж року країна повернеться до нормального життя.

Однак взимку ситуація з коронавірусом буде ще складною. Про це Меркель заявила під час онлайн-зустрічі з німецькими студентами, повідомляє агенство РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

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Що сказала Меркель

Якщо все вийде з вакциною, то у нас буде відносно велика надія, що до осіннього семестру в країні нормалізується ситуація (з коронавірусом – 24 канал),

– заявила вона.

Меркель додала, що навчальний рік у 2021 році планують розпочати 1 жовтня.

У Німеччині запровадять локдаун

Локдаун у країні запровадять вже від завтра, 16 грудня.

Передбачається, що у цей період у Німеччині будуть закритими крамниці роздрібної торгівлі, окрім продуктових. Не працюватимуть школи та дитсадки.

Натомість відкритими залишаться аптеки, галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси та поштові відділення.

Забороняються масові заходи під час святкування Нового року.

Водночас можна буде відвідати богослужіння, однак храми Німеччини змусять тимчасово відмовитися від церковного співу.

Участь у великих богослужінням дозволятиметься лише за попереднім записом.

Підприємці, які через локдаун втратять прибуток, отримуватимуть щоденну допомогу.

А компаніям, які опиняться під загрозою банкрутства, держава виплатить від 200 до 500 тисяч євро.

Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусом у Німеччині інфікувалися 1,34 мільйона людей. Загалом від хвороби померли понад 20 тисяч німців.