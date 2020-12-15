Коли Німеччина може повернутися до нормального життя: заява Меркель
До кінця літа 2021 року у Німеччині мають провести вакцинацію від коронавірусу 60% населення країни. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що вже восени цього ж року країна повернеться до нормального життя.
Однак взимку ситуація з коронавірусом буде ще складною. Про це Меркель заявила під час онлайн-зустрічі з німецькими студентами, повідомляє агенство РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Дізнайтеся також В Німеччині розпочнуть вакцинацію у кінці грудня
Що сказала Меркель
Якщо все вийде з вакциною, то у нас буде відносно велика надія, що до осіннього семестру в країні нормалізується ситуація (з коронавірусом – 24 канал),
– заявила вона.
Меркель додала, що навчальний рік у 2021 році планують розпочати 1 жовтня.
У Німеччині запровадять локдаун
- Локдаун у країні запровадять вже від завтра, 16 грудня.
- Передбачається, що у цей період у Німеччині будуть закритими крамниці роздрібної торгівлі, окрім продуктових. Не працюватимуть школи та дитсадки.
- Натомість відкритими залишаться аптеки, галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси та поштові відділення.
- Забороняються масові заходи під час святкування Нового року.
- Водночас можна буде відвідати богослужіння, однак храми Німеччини змусять тимчасово відмовитися від церковного співу.
- Участь у великих богослужінням дозволятиметься лише за попереднім записом.
- Підприємці, які через локдаун втратять прибуток, отримуватимуть щоденну допомогу.
- А компаніям, які опиняться під загрозою банкрутства, держава виплатить від 200 до 500 тисяч євро.
Поділитися новиною