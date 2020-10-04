Меркель підтримала заяву Путіна, Макрона та Трампа щодо Нагірного Карабаху
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала заяву президентів Росії, США та Франції щодо Нагірного Карабаху. Напередодні лідери країн закликали Вірменію та Азербайджан припинити конфлікт.
Меркель наголосила, що важливо припинити вогонь і відновити мирний процес. Про це канцлерка заявила під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Вірменії Ніколо Пашиняном, повідомила пресслужба Кабміну Німеччини.
Важливо Війна у Нагірному Карабасі: що відбувається зараз
Пашинян доповів канцлерці про події у військових операціях Нагірного Карабаху. Зокрема, він розповів про участь у крнфлікті турецьких військових на стороні Азербайджану.
Що цьому передувало
Вірменія заявила, що прагне мирно вирішити конфлікт з Азербайджаном. Після цього президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Мінську групу ОБСЄ, зокрема, Францію, США та Росію, посприяти вирішенню конфлікту у Нагірному Карабасі. Однак наголосив, що країни мають залишатись нейтральними.
Згодом, 1 жовтня співголови мінської групи ОБСЄ закликали країни відновити перемовини щодо конфлікту, не висуваючи попередні умови.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: що треба знати
- Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі триває вже близько 30 років.
- Нагірний Карабах – це невизнана республіка. Регіон належить Азербайджану, однак його населяють вірмени.
- 27 вересня 2020 року у регіоні поновились бойові дії.
- Вірменія з Азербайджаном звинувачують у відновленні боїв одна одну.
- Обидві країни заявили про втрати не тільки серед військових, а й серед мирного населення.
- Міжнародна спільнота засудила конфлікт.