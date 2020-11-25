Канцлерка Німеччини Ангела Меркель буде пропонувати посилити обмеження, які запровадили через пандемію COVID-19. Відповідну ініціативу вона може висловити 25 листопада під час зустрічі із представниками федеральних земель.

Меркель спробує домовитись про дію локдауну приблизно до 20 грудня, хоча відповідні представники закликали до послаблення карантину. Про це йдеться у інформаційному документі, який є у розпорядженні Bloomberg.

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Водночас у документі зазначили, що канцлер пропонує обмежити кількість осіб, які можуть відвідувати магазини. А також – запровадити додаткові обмеження у школах, які розташовані в епіцентрі поширення COVID-19.

За даними видання, Меркель не хоче автоматично продовжувати дію вже введених обмежень. Карантинні заходи планують переглянути до Різдва, можливо, в 2021 році дію деяких – таки продовжать.

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