Під час зустрічі канцлерка Німеччини Ангела Меркель запитала лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську, чи розуміє вона українську мову. Хоча спілкувались політики на англійській.

Меркель під час зустрічі говорила про Україну та українську мову. Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Ангела Меркель, до речі, не те, що згадувала, але говорить про Україну, про українську мову. Вона каже: "Ви розумієте українську?". Я кажу: "Звісно, я розумію – вона дуже і дуже близька з білоруською (з російською не дуже схожа), і ми досить легко розуміємо одне одного,

– зауважила Тихановська.

Політик заявила, що із Меркель вони спілкувались англійською мовою, хоча німецька лідерка розуміє російську.

Крім того, Тихановська розповіла, що європейські лідери добре володіють інформацією щодо ситуації у Білорусі.

Що відомо про зустріч Тихановською та Меркель