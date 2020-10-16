Літня акція "Мандруй всюди" від АЗК WOG завершилась. Новенький будинок на колесах марки FIAT у топкомплектації вже чекає на першу подорож разом зі своїм новим власником.

15 жовтня на столичному АЗК WOG на Дніпровській набережній відбувся фінал акції "Мандруй всюди". У прямому ефірі, який провів відомий телеведучий Анатолій Анатоліч, серед учасників акції розіграно 24 електросамокати та 24 велосипеди, а також головну зірку події – Дім на колесах.

Головний приз отримав мешканець Києва Олександр. А електросамокати та велосипеди роз'їдуться по усій Україні, географія переможців дуже широка.

Розіграш призів акції "Мандруй всюди" проводився за допомогою рандомайзера серед більш ніж 212 тисяч учасників під наглядом комісії на чолі з директором з маркетингу WOG Віталієм Старомінським.

Я точно знаю, що всім нам набридло сидіти на одному місці. Ми сумуємо за подорожами та пригодами. Саме тому WOG вирішив розіграти серед клієнтів справжній будинок на колесах. Адже будинок на колесах – це ідеальне поєднання мобільності та комфорту. Це можливість краще пізнати свою та інші країни, подорожувати де й скільки заманеться. Ми впевнені, що цей популярний у Європі та Америці стиль подорожей стане до вподоби усім українцям, які прагнуть активно подорожувати, маючи протягом всього маршруту затишну та комфортну власну домівку,

– зазначив він.

Окрім безпосередніх учасників акції подарунки отримали також і глядачі прямого ефіру, серед яких було розіграно велосипед та електросамокат.

За словами директора з маркетингу WOG, у кожного з переможців акції – свої поїздки та історії успіху, свій шлях до перемоги. Але усіх їх поєднують любов до подорожей, захват дивовижними краєвидами України та інтерес до пошуку нових затишних місцин.

Нагадаємо, що акція "Мандруй всюди" проходила з 7 липня по 27 вересня 2020 р. у мережі АЗК WOG та WOG CAFE по всій Україні у рамках діючої промо-кампанії мережі WOG "Всюди де люди". Щоб взяти участь у події, за період проведення акції достатньо було 7 разів поспіль придбати пальне, продукцію WOG CAFE або товари з асортименту WOG MARKET.