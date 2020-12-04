Міський голова Києва Віталій Кличко показав, як зараз виглядає столичний зоопарк та як зимують його мешканці. У звіринці провели часткову реконструкцію, яку повинні завершити вже наступного року.

Проводити роботи у зоопарку було досить складно через пандемію коронавірусу. Про це Віталій Кличко заявив 4 грудня під час онлайн-брифінгу, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

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Оновлення київського зоопарку триває

Кличко зазначив, що, незважаючи на усі складнощі, їм вдалося завершити першу частину реконструкції. Завдяки цьому зоопарк став привабливішим і зручнішим, а відтак і збільшилась кількість відвідувачів. За словами мера, столичний зоопарк у 2020 році відвідали 532 тисячі гостей. А це на 130 тисяч більше, ніж торік.

Як видно на відео, незважаючи на холод та сніг, під відкритим небом перебувають теплолюбиві слони та антилопи. Веселі мавпочки стрибають у своєму вольєрі. За усім цим спостерігає малеча, яка прийшла подивитися на екзотичних тварин. А от маленьких мешканців зоопарку тримають в теплі. За ними добре доглядають і годують з пляшечки спеціальним харчуванням.

Як живуть звірі у Київському зоопарку: відео Віталія Кличка

Також у зоопарку подбали і про комфорт своїх відвідувачів. На території збудували зоопаркінг на 435 авто, яким, за словами мера, вже встигли скористатися понад 10 тисяч автовласників.

У зоопарку з’явилося поповнення

Завдяки позитивним змінам, зокрема, щодо умов утримання звірят, у 33 видів тварин народилося потомство. Серед них є і рідкісні представники.

Зоопарк відновив співпрацю з Європейською асоціацією зоопарків та акваріумів, з якої київський звіринець виключили у 2007 році. Також зоопарк продовжує співпрацю з іншими міжнародними організаціями,

– розповів Кличко.

Як працюватиме парк впродовж зими

Взимку київський зоопарк працюватиме в режимі парку з можливістю огляду тварин у вольєрах просто неба. Зимові приміщення будуть закритими для відвідувачів.