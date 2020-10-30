Про реформи, які скасовує Конституційний суд України – у програмі "69" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою розповів голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

Окрім цього, в ефірі 24 каналу він прокоментував скандальне рішення Конституційного суду України, загрозу для співпраці із Заходом через тиск ОПЗЖ та перезавантаження КСУ.

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Про скандальне рішення КСУ

Через рішення Конституційного суду понад 200 справ, які розслідувалися, закриють, зазначив Шабунін. За його словами, в деяких з них вже були підозри, а деякі – в суді.

"Наприклад, брехня в декларації Труханова, розслідували багато справ. Однак тепер вони "мертві". І якщо навіть усі ми переможемо і рішення КСУ скасують, а можливість є, то ті кримінальні справи вже втрачені", – сказав глава правління ЦПК.

Він додав, що якраз кримінальне законодавство, навіть в теорії, назад працювати не може. Тому ті, хто казав неправду і кого зловили, вже прощені і це найбільша втрата, сказав Віталій Шабунін.

Загроза для співпраці із Заходом

Голова правління "Центру протидії корупції" зазначив, що ОПЗЖ зносить реформи не лише заради антикорупції як такої. Адже реформи, які зараз КСУ "зніс" і збирається "знести" – це формальні підстави співпраці України з Заходом, сказав він.

Все це формальні вимоги, завдяки яким ми отримали військову, фінансову і політичну підтримку Європейського Союзу, Світового банку, МВФ і США,

– наголосив Шабунін.

За його словами, коли КСУ скасовує відповідні реформи на формальних підставах, Захід змушений припинити співпрацю з Україною. Тому ключова мета ОПЗЖ – лишити нас допомоги Заходу і лишити сам на сам з Росією, повідомив Віталій Шабунін.

Про перезавантаження Конституційного суду

Глава правління ЦПК зазначив, що в Україні має відбутися перезавантаження старого Конституційного суду. Однак, крім цього, повинен бути проведений прозорий та чесний конкурс, за результатами якого оберуть нових достойних суддів.

Зеленському можна подякувати за те, що він почав першу частину – перезавантаження КСУ. Але це ще не кінцевий результат,

– сказав глава Віталій Шабунін.