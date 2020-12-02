До боротьби з коронавірусом знову долучились металургійні комбінати Маріуполя. Вони і надалі продовжують допомагати медикам та поставляють до лікарень кисень.

В одній з медустанов уже встановлено три додаткові кисневі станції та підключено 90 точок подачі кисню. Це забезпечить безперебійну його подачу.

Наш персонал працює цілодобово. Комбінат виділив спеціально навчених людей, автомобіль, транспорт, завдяки якому ми розвозимо кисень та забезпечуємо точки підключення. На ці витрати йде приблизно 5 з половинною мільйонів гривень в місяць,

– підкреслив головний енергетик меткомбінату імені Ілліча Олександр Власов.

На додаткові точки кисень поставлятимуть у рідкому вигляді. Встановлені стаціонарні станції є вузлом розподілу ресурсу й дозволяють одночасно подавати кисень до більшої кількості постів або точок під'єднання.

Зокрема, група Метінвест направила на життєво необхідні цілі міста майже дев'ять мільйонів гривень. А від початку пандемії компанія виділила 26 мільйонів гривень на боротьбу із пандемією. Спільно із Фондом Ріната Ахметова допоміг Метінвест й іншим медзакладам Маріуполя.

Медики зазначають, що завдяки такій допомозі ситуація з пандемією коронавірусу в Маріуполі залишається контрольованою. В лікарнях є резерв ліжок та кисню на випадок збільшення кількості хворих також буде вистачати.