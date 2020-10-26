Маріупольські підприємства групи "Метінвест" обладнають прямою подачею кисню 220 ліжок у чотирьох медичних установах міста для більш ефективного лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

На будівництво нових кисневих постів компанія направила 17 млн грн.

"Кількість хворих COVID-19 і тих, хто потребує лікування в стаціонарі, на жаль, зростає. І металурги вчергове не залишилися в стороні й допомагають Маріуполю боротися з пандемією. У максимально стислі терміни ми обладнаємо додаткові кисневі точки в лікарнях міста, без яких неможливе швидке й ефективне лікування", – зазначив генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі.

Роботи з підключення обладнання для додаткової подачі кисню вже ведуться. До кінця жовтня в міській лікарні №4 імені Мацука до наявних 41 обладнаних ліжок додадуться ще 90 точок подачі кисню в трьох відділеннях.

У міській лікарні №9 обладнають 90 нових кисневих точок і всього їх тут стане 112. У Маріупольській міській лікарні №1 підключать до кисню 40 ліжок для лікування легеневих захворювань.

Після закінчення монтажних робіт у маріупольських медустановах буде 323 ліжка з підключеними кисневими точками, а меткомбінат імені Ілліча подаватиме лікарням кисень у необхідному обсязі до закінчення пандемії.

Ми робимо все можливе, щоб допомогти лікарям рятувати життя людей. Не тільки обладнаємо нові кисневі точки, але і забезпечуємо лікарні життєво необхідним киснем у повному обсязі. Я вірю, що спільними зусиллями бізнесу і міста вдасться стримати поширення COVID-19 і забезпечити якісне лікування хворих,

– наголосив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Тарас Шевченко.

Відзначимо, в березні група "Метінвест" інвестувала 7 млн грн в облаштування точок забезпечення киснем і проведення нових киснепроводів у трьох медустановах Маріуполя – в міських лікарнях №4 і №9, а також інфекційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД).