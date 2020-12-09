У листопрокатному цеху "1700" ММК імені Ілліча групи "Метінвест" завершується черговий етап реконструкції стану. Виконано монтаж нової гідравлічної моталки для змотування 32-тонних гарячекатаних рулонів. Інвестиції в проєкт становлять понад 30 мільйонів доларів.

Нова гідравлічна моталка відрізняється від тих, що вже працюють в цеху, низкою важливих технічних характеристик, таких як робота зі штабою завтовшки до 16 міліметрів, шириною до 1 600 міліметрів і максимальною межею плинності за температури змотування 400 мегапаскаль.

Також конструкція забезпечує набагато вищу щільність змотування рулонів, збільшення їх зовнішнього діаметра до 2 060 міліметрів і ваги до 32 тонн. Змонтований агрегат може демонструвати швидкість змотування рулонів до 20 метрів за секунду, а його продуктивність становить до 2,5 мільйона тонн рулонного прокату в рік.

Спочатку планувалося інвестувати в проєкт 18 мільйонів доларів. Група "Метінвест" прийняла рішення про додаткове фінансування, щоб зробити промисловий комплекс максимально сучасним і практичним з погляду роботи персоналу на ньому. Врахували і всі вимоги клієнтів щодо якості продукції.

Крім монтажу самої моталки, були додатково побудовані пост управління, приміщення гідравлічної насосної станції, маслопідвалу і підвищувальні насосні станції для забезпечення агрегату водою необхідного тиску, в яких розмістили всі допоміжні системи гідравліки, мастила та енергопостачання. Електрообладнання встановили в капітально відремонтованому приміщенні машзалу №2.

Встановлені протипожежна сигналізація та огорожі безпеки, змонтовані нові мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепло- і газопостачання. Додатково встановлено електросилове і допоміжне обладнання, а також обладнання для листообробляння. Остаточні інвестиції компанії склали 30 мільйонів доларів.

Генеральним підрядником проєкту виступає "Метінвест-Інжиніринг".

Для гідравліки, механіки, технологів, операторів моталок і персоналу, що обслуговує системи управління, представники виробника устаткування – компанії Primetals провели навчання. В умовах пандемії COVID-19 воно проходило дистанційно в форматі скайп-конференцій.

Наразі фахівці вже приступили до гарячих пусконалагоджувальних робіт і налаштування параметрів моталки під різний сортамент продукції листопрокатного цеху "1700".

Реалізація даного етапу модернізації стану "1700" завершує масштабний комплекс робіт з підвищення конкурентоспроможності нашого рулонного металопрокату. Нова моталка дозволить розшити "вузькі місця" виробництва і розширити сортаментну лінійку продукції по товщині і класу міцності з необхідними для замовника показниками якості гарячекатаного рулону. Крім того, ми зможемо збільшити максимальну масу рулону в діапазоні від 20 до 32 тонн у залежності від ширини штаби,

– зазначив генеральний директор ММК імені Ілліча Групи "Метінвест" Тарас Шевченко.

Нагадаємо, у квітні 2020 року група "Метінвест" залучила кредитну лінію на суму 9,8 мільйона євро для фінансування цього проєкту. Покриття кредитної лінії здійснюється за рахунок Австрійської експортної гарантії, виданої експортною кредитною агенцією Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft ("OeKB"). Єдиним кредитором виступив банк Raiffeisen Bank International.