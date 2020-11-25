У метро Мюнхена з'явилися плакати про Голодомор: фото
На одній із станцій мюнхенського метро розвісили плакати з інформацією про Голодомор в Україні 1932 – 1933 років. Так українці, щоб живуть у Німеччині, вшанували пам'ять жертв голоду.
Активісти створили не лише плакати, але й сайт про Голодомор. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова однієї з організаторок акції Наталії Ткачук.
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Українці Німеччини, які живіть у Баварії, з огляду на обмеження через COVID-19 вирішили вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932 – 1933 років у форматі, який можливий в умовах карантину,
– розповіла Ткачук.
Як саме українці у Мюнхені вшанували жертв Голодомору
- створили сайт, на якому інформацію про Голодомор-геноцид подали німецькою мовою;
- на одній з найвідоміших вулиць столиці Баварії – Марієнплац – розмістили тематичні плакати;
- уздовж ескалатора на одній із станцій центральної лінії мюнхенського метро розмістили наочну інформацію про Голодомор. Вона буде там з 24 листопада по 3 грудня.
Плакати про Голодомор, які розмістили у метро Мюнхена: Фото Наталії Ткачук
За словами Ткачук, у такий спосіб активісти прагнуть привернути увагу жителів і гостей Мюнхена до трагедії Голодомору.
Українці також знову порушили питання щодо визнання німецьким парламентом Голодомору геноцидом українського народу.
У планах – організувати демонстрацію плакатів про Голодомор у Берліні та інших містах Німеччини.
Що відомо про організаторів акції
- Це члени ініціативної групи, які у грудні 2018 року подали до німецького Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.
- Крім того, до акції долучилися представники Центральної спілки українців Німеччини.
Ініціативна група планує гроші, які залишились після друкування плакатів і відкриття сайту, переказати на рахунок краудфандингової платформи "Зерна правди". Вона збирає гроші на створення Музею Голодомору.
Що відомо про День пам'яті жертв голодоморів?Вшановується в Україні щороку у 4 суботу листопада. Традиційно в цей день люди відвідують поминальне богослужіння і кладуть символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.
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