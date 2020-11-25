На одній із станцій мюнхенського метро розвісили плакати з інформацією про Голодомор в Україні 1932 – 1933 років. Так українці, щоб живуть у Німеччині, вшанували пам'ять жертв голоду.

Активісти створили не лише плакати, але й сайт про Голодомор. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова однієї з організаторок акції Наталії Ткачук.

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Українці Німеччини, які живіть у Баварії, з огляду на обмеження через COVID-19 вирішили вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932 – 1933 років у форматі, який можливий в умовах карантину,

– розповіла Ткачук.

Як саме українці у Мюнхені вшанували жертв Голодомору

створили сайт, на якому інформацію про Голодомор-геноцид подали німецькою мовою;

на одній з найвідоміших вулиць столиці Баварії – Марієнплац – розмістили тематичні плакати;

уздовж ескалатора на одній із станцій центральної лінії мюнхенського метро розмістили наочну інформацію про Голодомор. Вона буде там з 24 листопада по 3 грудня.

Плакати про Голодомор, які розмістили у метро Мюнхена: Фото Наталії Ткачук

За словами Ткачук, у такий спосіб активісти прагнуть привернути увагу жителів і гостей Мюнхена до трагедії Голодомору.

Українці також знову порушили питання щодо визнання німецьким парламентом Голодомору геноцидом українського народу.

У планах – організувати демонстрацію плакатів про Голодомор у Берліні та інших містах Німеччини.

Що відомо про організаторів акції

Це члени ініціативної групи, які у грудні 2018 року подали до німецького Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Крім того, до акції долучилися представники Центральної спілки українців Німеччини.

Ініціативна група планує гроші, які залишились після друкування плакатів і відкриття сайту, переказати на рахунок краудфандингової платформи "Зерна правди". Вона збирає гроші на створення Музею Голодомору.