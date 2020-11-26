Аби завадити поширення коронавірусу, Кабмін може ввести локдаун на різдвяно-новорічні свята. Саме тоді українці традиційно активно витрачають гроші. Чи всі підприємці зможуть пережити цей період – читайте далі.

Багато бізнесів постраждали ще під час весняного карантину. На цьому у прямому ефірі 24 каналу наголосила Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців.

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Натомість зараз, за її словами, можна констатувати, що у бізнесу вже немає запасу міцності. Як і у державі – адже є проблеми з бюджетом. Підприємцям також вже не вистачає обігових грошей на виконання своїх щоденних обов'язків.

Експертка підкреслила, що найбільше постраждали саме ті сфери, які найбільше заробляють якраз на вихідні або свята – послуг, розваг, торгівлі тощо. Тож для них це, звичайно, триває дуже складний період.

Центр міжнародного приватного підприємництва за участі експертів Спілки українських підприємців проводив у серпні – вересні велике дослідження про стан українського бізнесу. За їхніми даними, кожне десяте мале підприємство в Україні перебуває на межі закриття, зауважила Глазкова.

Про програму підтримки підприємців

Зауважимо, що Кабмін запевнив – підприємців не кине. Мовляв, вже розробили низку програм. Обіцяють, наприклад, до 8 тисяч гривень на зарплату кожного працівника, час якого буде скорочено через брак роботи в карантин.

"Ми знаємо про цей намір, але ще немає деталей. Тож не знаємо механізму, як це буде працювати. Загалом ідею програми ми, звичайно, підтримуємо. Будь-яка допомога бізнесу у цей складний час є дуже важливою", – наголосила Глазкова.

Але я хотіла б трохи змінити кут погляду на цю проблему. Важливо підтримувати не тих, хто зачинається, і просто видавати невелику разову допомогу. А й сконцентруватися на підтримці бізнесу, аби він втримався та не закрився,

– пояснила вона.

Адже підтримка бізнесу – це і збереження робочих місць, і сплата податків у бюджет. Якщо потрібно буде закривати підприємства або звільняти працівників, ті ж самі люди прийдуть на біржу праці і держава буде змушена компенсувати їм соціальну допомогу, додала експертка.

Довідка. Підприємствам, які зупиняють роботу в разі запровадження жорсткого карантину, обіцяють компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників.

Важливо думати на кілька кроків вперед, – Глазкова

На думку Глазкової, ідеальний варіант, який задовольнить всіх, знайти неможливо. Звичайно, треба шукати підходи до кожної групи підприємців. Звісно, найбільше постраждав саме малий бізнес. Йому зараз найскладніше, тож пряма допомога є дуже важливою.

Експертка також нагадала про механізм, яким радить скористатися підприємцям – це часткова компенсація по безробіттю для компаній, які постраждали від карантинних обмежень, але не звільнили людей, зберегли робочі місця та не закрилися.

Треба створювати умови – щонайменше, аби бізнес міг втриматися на плаву, але краще – аби міг розвиватися. Важливо думати на кілька кроків вперед. Думати, що може запропонувати держава,

– підкреслила вона.

"Бо з одного боку говоримо про програми підтримки підприємців. Але водночас з'являються ініціативи, які навпаки посилюють тиск на бізнес. У Раді є законопроєкти, які підвищують певні податки або створюють нові контролюючі органи. Це комплексна проблема", – зауважила Глазкова.

Експертка вважає, що найкраще – це дати можливість відповідальному бізнесу, який дотримується карантину, працювати. Водночас держава має обговорювати профілактичні заходи з громадянами – про дотримання всіх правил безпеки. Одне без одного воно не працюватиме.

Повний коментар Глазкової про підтримку бізнесу: дивіться відео 24 каналу