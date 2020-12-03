Максим Степанов заявив, що Україні вдалося зменшити кількість нових випадків коронавірусу за добу. Такого покращення ситуації досягли завдяки запровадженню карантину вихідного дня.

Що сказав Степанов

Остаточні результати ефективності карантину вихідного дня представлять до кінця тижня, 6 грудня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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За словами Степанова, головною метою карантину вихідного дня було зменшити "ураганне поширення коронавірусу".

Максимальний ефект, якого ми хотіли досягти, це – зменшення захворюваності на 20%,

– зауважив міністр.

Степанов пояснив, що зменшення кількості хворих саме на 20% пов'язане із "законами епідеміології та досвідом інших країн".

"Коли ми порівнюємо день до дня, то бачимо зменшення кількості хворих", – підкреслив міністр.

Що відомо про карантин вихідного дня